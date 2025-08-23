НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Волгоградскую область массово атаковали дроны. Один упал возле многоэтажки — несколько человек ранены

Волгоградскую область массово атаковали дроны. Один упал возле многоэтажки — несколько человек ранены

Последствия ночной атаки БПЛА

147
Также из-за падения обломков в регион произошел пожар

Также из-за падения обломков в регион произошел пожар

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Волгоградская область попала под массированную атаку беспилотников в ночь на 23 августа. Несколько человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Один из дронов упал в городе Петров Вал около многоэтажного дома. Из-за этого в здании разбились окна. По предварительным данным, трое жильцов, включая ребенка, ранены. Им оказывают медицинскую помощь.

«Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет», — добавил губернатор.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
БПЛА Атака дрона СВО Волгоградская область
