Волгоградскую область массово атаковали дроны. Один упал возле многоэтажки — несколько человек ранены

Волгоградская область попала под массированную атаку беспилотников в ночь на 23 августа. Несколько человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Один из дронов упал в городе Петров Вал около многоэтажного дома. Из-за этого в здании разбились окна. По предварительным данным, трое жильцов, включая ребенка, ранены. Им оказывают медицинскую помощь.
«Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет», — добавил губернатор.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
