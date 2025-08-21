НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославскому судостроительному заводу дали три месяца на подъем затонувшего буксира в Петербурге

Ярославскому судостроительному заводу дали три месяца на подъем затонувшего буксира в Петербурге

Судно «Капитан Ушаков» ушло под воду у причала Балтийского завода в Северной столице

1 160
8 комментариев
В Санкт-Петербурге затонуло судно Ярославского судостроительного завода | Источник: Фонтанка.руВ Санкт-Петербурге затонуло судно Ярославского судостроительного завода | Источник: Фонтанка.ру

В Санкт-Петербурге затонуло судно Ярославского судостроительного завода

Источник:

Фонтанка.ру

Ярославскому судостроительному заводу в Санкт-Петербурге дали три месяца на поднятие затонувшего судна «Капитан Ушаков» со дна реки Большая Невка. Соответствующее постановление подписал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков.

«Собственнику судна <…> или его уполномоченному представителю [необходимо] спланировать работы по подъему затонувшего имущества и известить о своем намерении осуществить подъем капитана морского порта. <…> Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — говорится в документе.

Напомним, что ЧП в Северной столице России произошло 8 августа 2025 года. Ярославский судостроительный завод арендовал причал Балтийского завода — на месте сотрудники завода занимались ремонтом судна.

Кадры затонувшего судна

Источник:

Фонтанка.ру

Причины затопления буксира пока не озвучены: их смогут установить только после подъема судна на поверхность. В настоящее время проводятся работы, направленные на предотвращение ущерба окружающей среде.

10 августа следственный комитет на транспорте в Петербурге возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время ремонта буксира. Ущерб — минимум миллион рублей.

Гость
1 час
А из черного моря когда танкеры поднимут и мазут за собой уберут? Что-то не слышно ничего.
Гость
2 часа
Лям сейчас только проект стоит нарисовать.
