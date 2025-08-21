Ярославскому судостроительному заводу дали три месяца на подъем затонувшего буксира в Петербурге

Ярославскому судостроительному заводу в Санкт-Петербурге дали три месяца на поднятие затонувшего судна «Капитан Ушаков» со дна реки Большая Невка. Соответствующее постановление подписал капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков.
«Собственнику судна <…> или его уполномоченному представителю [необходимо] спланировать работы по подъему затонувшего имущества и известить о своем намерении осуществить подъем капитана морского порта. <…> Удаление затонувшего имущества произвести в срок, не превышающий трех месяцев со дня издания настоящего распоряжения», — говорится в документе.
Напомним, что ЧП в Северной столице России произошло 8 августа 2025 года. Ярославский судостроительный завод арендовал причал Балтийского завода — на месте сотрудники завода занимались ремонтом судна.
Причины затопления буксира пока не озвучены: их смогут установить только после подъема судна на поверхность. В настоящее время проводятся работы, направленные на предотвращение ущерба окружающей среде.
10 августа следственный комитет на транспорте в Петербурге возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время ремонта буксира. Ущерб — минимум миллион рублей.