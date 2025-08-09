Ярославское судно затонуло в Неве. Первые фото и подробности происшествия

Буксир Ярославского судостроительного завода лег на грунт правым боком в Неве. О ЧП нашим коллегам из «Фонтанки» сообщили в пресс-службе Балтийского завода. Обошлось без пострадавших, на месте выясняют причины происшествия.
Вечером 8 августа судно накренилось на правый борт у причальной стенки Балтийского завода. Тогда работники Балтийского завода сразу оповестили аварийные службы города и начали оказывать помощь коллегам из Ярославля. Работы велись всю ночь.
«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.
В пресс-службе Балтийского завода уточнили, что Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна. Работы проводили ярославские судостроители.
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и устанавливают сумму ущерба. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов.
«Фонтанка» направила запрос Ярославскому судостроительному заводу, но не получила ответа к моменту публикации.