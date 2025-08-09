НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославское судно затонуло в Неве. Первые фото и подробности происшествия

Ярославское судно затонуло в Неве. Первые фото и подробности происшествия

Буксир лег на грунт правым боком

1 146
Написать комментарий
К счастью, никто не пострадал | Источник: Фонтанка.ру К счастью, никто не пострадал | Источник: Фонтанка.ру

К счастью, никто не пострадал

Источник:

Фонтанка.ру

Буксир Ярославского судостроительного завода лег на грунт правым боком в Неве. О ЧП нашим коллегам из «Фонтанки» сообщили в пресс-службе Балтийского завода. Обошлось без пострадавших, на месте выясняют причины происшествия.

Судно завалилось

Источник:

Фонтанка.ру

Вечером 8 августа судно накренилось на правый борт у причальной стенки Балтийского завода. Тогда работники Балтийского завода сразу оповестили аварийные службы города и начали оказывать помощь коллегам из Ярославля. Работы велись всю ночь.

«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.

В пресс-службе Балтийского завода уточнили, что Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна. Работы проводили ярославские судостроители.

Судно накренилось 8 августа | Источник: Фонтанка.руСудно накренилось 8 августа | Источник: Фонтанка.ру
Сейчас устанавливается сумма ущерба | Источник: Фонтанка.руСейчас устанавливается сумма ущерба | Источник: Фонтанка.ру
Следователи проводят проверку | Источник: Фонтанка.руСледователи проводят проверку | Источник: Фонтанка.ру

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и устанавливают сумму ущерба. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов.

«Фонтанка» направила запрос Ярославскому судостроительному заводу, но не получила ответа к моменту публикации.

Милена Солдатенко
Нева Буксир
