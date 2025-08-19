НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

с-з.

 744мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Куда отправят жителей аварийного дома
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Бренды из регионов дают жару
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Ярославскую область накроет грозой
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Происшествия Участник «Битвы экстрасенсов» умер после ДТП в Таиланде. У него осталось пятеро детей

Участник «Битвы экстрасенсов» умер после ДТП в Таиланде. У него осталось пятеро детей

Артур получил тяжелую травму легких

529
14 августа Артур отметил 50-летие, а в ночь с 16 на 17 ушел из жизни | Источник: Артур Микаберидзе / vk.com14 августа Артур отметил 50-летие, а в ночь с 16 на 17 ушел из жизни | Источник: Артур Микаберидзе / vk.com

14 августа Артур отметил 50-летие, а в ночь с 16 на 17 ушел из жизни

Источник:

Артур Микаберидзе / vk.com

В Таиланде умер участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе. О случившемся рассказала его жена Каролина. Артур попал в ДТП и скончался от осложнений. У него осталось пятеро детей.

«Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро… Для меня Артур был родственной душой, другом, моим близнецовым пламенем. Для многих — надежной опорой и примером. Теперь у нас остались дети — частичка его души и памяти», — написала жена Артура на его странице во «Вконтакте».

Многочисленные пользователи Сети пытаются поддержать многодетную маму и желают ей сил справиться с горем. Кто-то вспоминает, как Артур в свое время помог им.

«Человек, который прошлой осенью проводил меня в мир зазеркалья и позволил прочувствовать то, чего не бывает, вспомнить свои возможности, сориентироваться в дальнейшем. Тот опыт помог мне положить основательное начало пути на сохранение семьи, получить ответы на вопросы, поверить в себя и решить первопричины тех обстоятельств, которые несли разрушительное воздействие. Покойся с миром, Артур. Я благодарен тебе, у меня всё получается, всё хорошо!» — рассказал один из пользователей.

«Поверить очень сложно. Какое горе! Это большая утрата. Знал Артура с 2009 года. Он очень отзывчивый человек и всегда в трудные минуты мог прийти на помощь. Очень всегда позитивный были, так тепло было с ним общаться. Мои соболезнования…» — написал комментатор.

Артур Микберидзе дважды участвовал в «Битве экстрасенсов». Он запомнился зрителям своей харизмой и необычными способностями. На испытаниях Артур использовал техники, которые называл «контактом с энергиями Вселенной», что отличало его от других конкурсантов. Особенно зрителям запомнились моменты, когда Микберидзе безошибочно находил спрятанные предметы и детально описывал события, о которых, казалось бы, не мог знать.

После шоу Артур и его жена, тоже увлекавшаяся эзотерикой, переехали в Таиланд. Там пара занялась обучением других: они проводили онлайн-курсы по ченнелингу — практике общения с высшими силами. Их занятия включали медитации, визуализации и работу с энергиями.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд ДТП Умер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление