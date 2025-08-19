Участник «Битвы экстрасенсов» умер после ДТП в Таиланде. У него осталось пятеро детей

14 августа Артур отметил 50-летие, а в ночь с 16 на 17 ушел из жизни Источник: Артур Микаберидзе / vk.com

В Таиланде умер участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе. О случившемся рассказала его жена Каролина. Артур попал в ДТП и скончался от осложнений. У него осталось пятеро детей.

«Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро… Для меня Артур был родственной душой, другом, моим близнецовым пламенем. Для многих — надежной опорой и примером. Теперь у нас остались дети — частичка его души и памяти», — написала жена Артура на его странице во «Вконтакте».

Многочисленные пользователи Сети пытаются поддержать многодетную маму и желают ей сил справиться с горем. Кто-то вспоминает, как Артур в свое время помог им.

«Человек, который прошлой осенью проводил меня в мир зазеркалья и позволил прочувствовать то, чего не бывает, вспомнить свои возможности, сориентироваться в дальнейшем. Тот опыт помог мне положить основательное начало пути на сохранение семьи, получить ответы на вопросы, поверить в себя и решить первопричины тех обстоятельств, которые несли разрушительное воздействие. Покойся с миром, Артур. Я благодарен тебе, у меня всё получается, всё хорошо!» — рассказал один из пользователей.

«Поверить очень сложно. Какое горе! Это большая утрата. Знал Артура с 2009 года. Он очень отзывчивый человек и всегда в трудные минуты мог прийти на помощь. Очень всегда позитивный были, так тепло было с ним общаться. Мои соболезнования…» — написал комментатор.

Артур Микберидзе дважды участвовал в «Битве экстрасенсов». Он запомнился зрителям своей харизмой и необычными способностями. На испытаниях Артур использовал техники, которые называл «контактом с энергиями Вселенной», что отличало его от других конкурсантов. Особенно зрителям запомнились моменты, когда Микберидзе безошибочно находил спрятанные предметы и детально описывал события, о которых, казалось бы, не мог знать.