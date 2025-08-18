В Таиланде россиянин врезался в землю на самолете, но выжил: новости 18 августа

Пострадавших в крушении госпитализировали Источник: Shot / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 августа.

Встреча Зеленского и Трампа

Сегодня в Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер сначала проведет переговоры с украинским коллегой, а после этого к дискуссии присоединятся другие мировые лидеры.

Основной темой переговоров станет обсуждение российских предложений по мирному урегулированию конфликта и возможности проведения трехстороннего саммита. В преддверии саммита Трамп рассказал, как Владимир Зеленский может «почти немедленно» завершить конфликт на Украине. По словам американского лидера, для этого нужно выполнить два условия: отказаться от требований на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.

Статуя кота убила годовалую девочку в Саратове

В саратовском Парке имени Горького тяжелая деревянная скульптура «Кот ученый» рухнула на полуторагодовалую девочку. Инцидент случился на глазах у родителей ребенка.

Девочка 1 года и 9 месяцев находилась рядом с арт-объектом вместе с родителями. Внезапно массивная фигура кота потеряла устойчивость и упала прямо на ребенка. Прибывшие медики пытались реанимировать малышку, но спасти ее не удалось — смерть наступила на месте. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

Проезд для школьников хотят сделать бесплатным

Депутаты от «Справедливой России — За правду» подготовят законопроект о бесплатном пользовании городским транспортом для школьников, сообщает РИА Новости. Инициативу внесут в Госдуму в понедельник. Законопроект предусматривает право всех школьников на бесплатный проезд, кроме такси и маршруток.

Лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов отметил, что сейчас такие льготы есть только у детей-сирот и у школьников из многодетных семей, а регионы вводят их по-разному. Он подчеркнул, что средняя стоимость проезда — около 50 рублей, что для семьи может обойтись в две тысячи рублей в месяц.

«Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше. А ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными зайцами», — сказал Миронов.

На Крымском мосту готовился теракт

ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб осуществить теракт на Крымском мосту, обезвредив бомбу, заложенную в машину. Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством прибыл на территорию России транзитом через несколько стран, следуя из Украины. Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Республике Северная Осетия — Алания и должна была проследовать в Краснодарский край.

Спецоперацию сняли на видео Источник: РИА Новости / Telegram

Планировалось передать автомобиль другому водителю, который должен был проехать через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Специалисты обнаружили и обезвредили взрывное устройство, тщательно замаскированное внутри автомобиля.

Слова из TikTok добавили в Кембриджский словарь

В Кембриджский словарь вошли слова «скибиди», «делулу», «традвайф» и «бролигархия», что свидетельствует о растущем влиянии поколения TikTok на современный английский язык, сообщает издание The Guardian. Авторы словаря уверены, что эти неологизмы не исчезнут и не являются временными интернет-трендами.

Также издание подробно объяснило значение каждого из новых молодежных терминов:

«Традвайф» (tradwife) — образ традиционной жены, которая любит свою семью, занимается домашним хозяйством и делится этим в соцсетях через посты и видео;

«Делулу» (delulu) — сокращение от английского слова delusional («бредовый»), используемое для описания веры в нереальные вещи, которые человек воспринимает как истинные только потому, что он в них верит;

«Скибиди» (skibidi) — слово, часто применяемое детьми для усиления выражений. Стало популярным благодаря вирусной анимационной серии на YouTube «Skibidi Toilet», где персонажи торчат из унитазов. В Кембриджском словаре «скибиди» определяется как слово с разными значениями, например «крутой» или «плохой»;

«Бролигархия» — сочетание слов bro и oligarchy — обозначает небольшую группу богатых мужчин, связанных с технологическим бизнесом и стремящихся к политическому влиянию.

Массовое отравление в Башкортостане

В Башкортостане в детском лагере «Патриот» произошло массовое отравление детей и взрослых. Вчера вечером в инфекционный центр города Стерлитамак поступили 25 человек: 22 ребенка и 3 вожатых. Из них 9 уже отпущены домой, а оставшиеся 16 госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В лагере организовали проверку Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Первый заместитель премьер-министра Урал Кильсенбаев сообщил, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. По предварительным данным, причиной заболевания стала норовирусная инфекция, которая была обнаружена в биологическом материале работника пищеблока. В связи с этим временно приостановлена деятельность лагеря до выяснения всех обстоятельств.

Россиянин попал в авиакатастрофу в Таиланде

36-летний россиянин Сергей Разуков попал в авиакатастрофу на курортном острове Пхукет, но остался жив. Инцидент произошел во время полета на легком одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint. По предварительным данным, самолет резко потерял высоту, зацепил провода и деревья, после чего рухнул рядом с автомобильной дорогой. В результате удара оба находившихся на борту — российский турист и тайский инструктор — были выброшены из кабины на проезжую часть.

Видео с места ЧП Источник: Shot / Telegram