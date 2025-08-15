Рабочие погибли, цех полностью разрушен: в Рязанской области прогремел взрыв на предприятии

На месте работают экстренные службы Источник: Лина Саитова / 116.RU

Пожар возник в цеху завода в Шиловском районе Рязанской области, затем прогремел взрыв. По предварительным данным, несколько человек погибли.

«На одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», — сообщили в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.

В небо поднимаются густые клубы дыма Источник: 112 / Telegram

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего три человека погибли, 20 пострадали. Это сотрудники предприятия «Эластик». По данным издания, пороховой цех полностью разрушен.

«Эластик» — завод по производству синтетических волокон, находился в Шиловском районе Рязанской области, в поселке городского типа Лесном.