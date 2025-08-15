Рабочие погибли, цех полностью разрушен: в Рязанской области прогремел взрыв на предприятии

Пожар возник в цеху завода в Шиловском районе Рязанской области, затем прогремел взрыв. По предварительным данным, несколько человек погибли.
«На одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», — сообщили в Telegram-канале опергруппы Рязанской области.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, всего три человека погибли, 20 пострадали. Это сотрудники предприятия «Эластик». По данным издания, пороховой цех полностью разрушен.
«Эластик» — завод по производству синтетических волокон, находился в Шиловском районе Рязанской области, в поселке городского типа Лесном.
По данным Baza, число погибших при взрыве выросло до пяти. Под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен.