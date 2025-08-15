Беспилотник ударил по многоэтажке в Курске. Погибла женщина

На место прибыли пожарные Источник: Shot / Telegram

Сегодня ночью беспилотник атаковал многоэтажный дом в Курске. Вспыхнул пожар, огонь охватил четыре верхних этажа. В результате ЧП погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Есть пострадавшие, на месте работают спасатели.

Под атаку попал дом в Железнодорожном районе Курска Источник: Shot / Telegram

«Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют огонь. Утром будет проведен подомовой обход», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Накануне, 14 августа, беспилотники атаковали здание правительства в Белгородской области, рядом с которым находился губернатор Вячеслав Гладков. Попимо этого, под атаку попал Ростов-на-Дону. Особенно сильно беспилотник повредил крышу девятиэтажки, но досталось и другим зданиям — взрывной волной побило окна двадцати домов, покорежило балконы, обломки повредили припаркованные машины.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.