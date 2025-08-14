НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Федерального судью убили на улице в Волгоградской области

Федерального судью убили на улице в Волгоградской области

В него выстрелили из ружья, а потом зарезали

Источник: Подсмотрено. Камышин / Telegram
Источник:

Подсмотрено. Камышин / Telegram

Федерального судью убили на улице в Волгоградской области. Всё произошло в городе Камышине. По предварительной информации, причиной преступления стала ревность — муж отомстил судье за измену супруги.

Убийство было совершено с изощренностью и жестокостью. Сообщается, что сначала мужчину расстреляли из «Сайги», отрезали половой орган, а затем воткнули нож в глаз.

Источники редакции V1.RU подтверждают версию об убийстве из ревности, сообщая, что женщина, чей муж расправился с представителем правосудия, работала вместе с ним. Известно, что предполагаемый убийца уже задержан, участок улицы, на котором все произошло, перекрыт для проведения следственных действий.

Новость обновляется.

Комментарии
1
Гость
1 минута
А когда-то в Камышине родился Настоящий Человек - Алексей Маресьев. Всё течет, всё меняется.
