Источник: Подсмотрено. Камышин / Telegram

Федерального судью убили на улице в Волгоградской области. Всё произошло в городе Камышине. По предварительной информации, причиной преступления стала ревность — муж отомстил судье за измену супруги.

Убийство было совершено с изощренностью и жестокостью. Сообщается, что сначала мужчину расстреляли из «Сайги», отрезали половой орган, а затем воткнули нож в глаз.

Источники редакции V1.RU подтверждают версию об убийстве из ревности, сообщая, что женщина, чей муж расправился с представителем правосудия, работала вместе с ним. Известно, что предполагаемый убийца уже задержан, участок улицы, на котором все произошло, перекрыт для проведения следственных действий.