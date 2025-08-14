Кобра напала на москвичку в парке, девушке потребовалась операция: новости 14 августа

В Москве такие змеи не водятся Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 августа.

Россиянам угрожают новыми штрафами

В России предлагают ввести крупные штрафы за травлю. Речь идет о буллинге не только в жизни, но и в интернете.

«Буллинг, а по-русски банальная травля и унижение человека, стал серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. В особенности, конечно, несовершеннолетние с их неокрепшей психикой. Возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву», — рассказал «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Размер штрафов предлагают сделать разным:

физлиц могут оштрафовать на 10–50 тысяч рублей;

должностных лиц — на 100–200 тысяч рублей;

юрлиц — на 100–500 тысяч рублей.

Если в таком поведении будет замечен человек моложе 16 лет, то ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых с травлей на работе. В Госдуме также работают над законопроектом, направленным на профилактику буллинга среди несовершеннолетних.

Где и как можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, которые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки. Об этом говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

В этом году больше всего заболевших в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае.

При проявлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Они проявляются через 4–8 дней после заражения и включают:

сильную боль в суставах и мышцах;

повышенную температуру;

отеки;

тошноту;

сыпь;

усталость и головную боль.

Наиболее тяжело заболевание могут переносить пожилые, младенцы и люди с иммунодефицитами.

Если вы оказались в стране с высоким риском заражения, рекомендуется:

использовать репелленты;

ставить противомоскитные сетки на двери и окна;

носить закрытую одежду.

В России ограничат выдачу кредитов

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Соответствующую инициативу Центробанка поддержали власти.

Предполагается, что если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также со следующего года в России заработает трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить нагрузку на граждан. Максимальный уровень переплаты по микрозаймам хотят снизить с 130% до 100%.

Предложение ЦБ направлено в Госдуму. Данный вопрос депутаты планируют рассмотреть осенью, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас инициативу обсуждают с профильными ведомствами и участниками рынка.

Автобус с российскими туристами разбился в Египте

Туристка из России погибла в ДТП в Египте. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире.

Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», — говорится в сообщении.

Также есть пострадавший. Его госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс. Автобус перевозил туристов Coral Travel.

Вице-мисс Россия — 2017 погибла после ДТП с лосем

Вице-мисс Россия — 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова скончалась. О трагическом событии сообщила вице-мисс Россия — 2018 Виолетта Тюркина.

Александрова попала в ДТП в Тверской области в конце июля, но о происшествии стало известно только сейчас. Перед машиной, в которой находилась девушка, выскочил лось. Он пробил лобовое стекло автомобиля.

Ксению госпитализировали с черепно-мозговой травмой в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Состояние Александровой пытались стабилизировать, но 12 августа она скончалась.

Как рассказал MSK1.RU отец девушки Сергей Александров, она вместе с мужем ездила в Ржев, чтобы посетить Мемориал Советскому солдату.

Машина, в которой находилась вице-мисс Россия — 2017 в момент аварии Источник: Госавтоинспекция Тверской области

«Там очень опасная дорога с точки зрения выхода диких животных. Там люди гибнут каждую неделю. После уже случая с Ксенией еще два ДТП было тоже со смертельными исходами аналогичные», — сказал Александров.

Прощание с вице-мисс Россия — 2017 пройдет 15 августа в траурном зале НИИ Склифосовского.

Депутаты предложили оплачивать россиянам лечение в частных клиниках

В Госдуме предложили компенсировать россиянам стоимость платного лечения, если бесплатные услуги по полису ОМС были недоступны. Такое обращение отправили депутаты «Справедливой России — За правду» министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Как отметила одна из авторов инициативы Яна Лантратова, нередко человек ждет осмотра, сдачи анализов или МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей. В таком случае пациенты вынуждены обращаться в платные клиники. Депутат считает, что это вынужденная мера, а не выбор граждан.

Предполагается, что компенсация будет выплачиваться в пределах сумм, которые уже заложены в систему ОМС.

Пожилых россиян хотят порадовать 13-й пенсией

Пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик считает такую меру справедливой и правильной, ведь «пенсионерам тяжело». На полученные деньги они могли бы купить продукты или сделать новогодние подарки внукам. Предложенную дополнительную пенсию назвали по аналогии с 13-й зарплатой — поощрительной выплатой, которую выдают сотрудникам в некоторых организациях по итогам года, пишет ТАСС.

В Госдуме предложили ввести единые подарки для новорожденных

В России необходимо ввести на федеральном уровне единый подарочный набор для новорожденных. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, в большинстве регионов России сейчас дарят подарки новорожденным. Она подчеркнула, что содержимое и стоимость наборов могут различаться в зависимости от региона. Она рассказала, что сейчас беременные часто едут рожать в другие регионы России ради подарков, пишет ТАСС.

Федеральная коробка для новорожденных покажет, что «каждая семья, в которой родился ребенок, важна, что на уровне государства готовы разделить радость всех родителей». С другой стороны, данная мера поможет поддержать отечественных производителей детских товаров и российского сырья.

Дайверша выжила, пробыв в воде сутки

Спасатели Сахалина 14 августа нашли жительницу Петербурга, пропавшую во время дайвинга у острова Монерон. Женщина провела в воде ровно сутки после того, как ее оставил инструктор.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, вместе с инструктором 62-летняя туристка из Петербурга погрузилась на глубину 20 метров в Татарском проливе. Из-за нехватки грузов сопровождающий решил всплыть, посчитав, что женщина присоединится к другой группе. Но при повторном погружении ее уже не обнаружили.

К утру следующих суток дайвершу заметили со спасательного судна в 15 км от берега. По данным SHOT, пропавшей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева.

Молодых родителей хотят пускать в музей бесплатно

В России предложили сделать бесплатным посещение выставок, парков и музеев для беременных и родителей детей до 1,5 года. С таким предложением к министру культуры Ольге Любимовой обратились депутаты Анна Скрозникова, Амир Хамитов и Антон Ткачев.

«По аналогии с предоставленными многодетным семьям правами считаем целесообразным ввести бесплатное посещение музеев, парков и выставок для беременных женщин и родителей детей в возрасте до 1,5 года. Эта мера позволит сделать культуру более доступной для молодых семей и будет способствовать популяризации культурного досуга среди данной категории граждан», — говорится в документе.

По словам авторов инициативы, реализация такой меры окажет поддержку молодым родителям, укрепит их участие в культурной жизни страны, а также будет способствовать формированию гармонично развитого, культурно просвещенного и социально активного общества, пишет ТАСС.

В России начнут рассчитывать отпускные по-новому

Новые правила расчета отпускных вступят в силу в России с 1 сентября 2025 года. Теперь при их расчете будут учитываться квартальные и годовые премии.

Размер отпускных не изменится, если раньше уже учитывались все премии и не было повышения. Но практика показывает, что отпускные у большинства россиян скорее увеличатся или станут справедливее, особенно там, где ранее выплаты, например квартальные или годовые премии, не учитывались, сообщила ТАСС юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Изменения связаны с тем, что с 1 сентября все премии и денежные поощрения, прописанные в системе оплаты труда, будут включаться в расчет среднего заработка. До этого в расчет входили премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда. Фиксированные выплаты и вознаграждения зачастую не включались в расчет.

В Москве на девушку напала кобра

Врачи в Москве спасли девушку, которую укусила кобра в подмосковном парке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

К девушке в рюкзак заползла змея, а когда она открыла его, кобра выскочила, укусила ее и скрылась в траве. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр НИИ имени Склифосовского.

«Без экстренного специализированного лечения шансы на выживание при таком отравлении крайне низки», — заявили в департаменте.