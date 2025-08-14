НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Автобус с туристами попал в ДТП в Египте: погибла россиянка

Автобус с туристами попал в ДТП в Египте: погибла россиянка

Пострадавшим обещали оказать помощь

Туристы ехали в Каир | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Туристы ехали в Каир

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Туристка из России погибла в ДТП в Египте. Об этом сообщили российском посольстве в Каире.

«Ночью 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», — говорится в сообщении.

Также есть пострадавший. Его госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс. Автобус перевозил туристов Coral Travel.

Консульский отдел посольства поддерживает координацию с египетскими властями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
