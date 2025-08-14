Автобус с туристами попал в ДТП в Египте: погибла россиянка

Туристка из России погибла в ДТП в Египте. Об этом сообщили российском посольстве в Каире.
«Ночью 14 августа по дороге из Шарм- эш-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла», — говорится в сообщении.
Также есть пострадавший. Его госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс. Автобус перевозил туристов Coral Travel.
Консульский отдел посольства поддерживает координацию с египетскими властями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам.