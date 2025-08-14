НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Скончалась в тот же день»: в Ярославской области водитель автобуса услышал приговор за смертельное ДТП

«Скончалась в тот же день»: в Ярославской области водитель автобуса услышал приговор за смертельное ДТП

Авария произошла на пешеходном переходе

Авария произошла на пешеходном переходе

957
8 комментариев
В ДТП с автобусом скончался пешеход

Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В ДТП с автобусом скончался пешеход

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области 54-летний водитель автобуса услышал приговор за смертельное ДТП. В сентябре 2024 года житель Переславля-Залесского сбил на пешеходном переходе 53-летнюю женщину.

«Мужчина управлял автобусом, принадлежащим одной из местных организаций. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Строителей он совершил наезд на переходившую дорогу женщину. В результате наезда потерпевшая  получила телесные повреждения, от которых в тот же день скончалась в больнице», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пострадавшую женщину увезли в больницу, но она скончалась

Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Пострадавшую женщину увезли в больницу, но она скончалась

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Суд принял решение назначить наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.

Помимо этого с работодателя водителя автобуса взыскали компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей. Деньги должна получить дочь погибшей женщины.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Автобус Приговор
Комментарии
8
Гость
54 минуты
этот приговор вообще ни о чем...
Гость
37 минут
Прежде чем переходить улицу, даже на пешеходном переходе, пешеход должен убедиться, что нет автотранспорта!!! А то привыкли всё на водителей вешать!!! Некоторые даже голову не повернут, думают , что ЗЕБРА ему дает право. Читайте ПДД внимательно. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, а 60 км/ час ему разрешено ( за исключением ограничений знаками)
Читать все комментарии
