«Скончалась в тот же день»: в Ярославской области водитель автобуса услышал приговор за смертельное ДТП

В ДТП с автобусом скончался пешеход Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области 54-летний водитель автобуса услышал приговор за смертельное ДТП. В сентябре 2024 года житель Переславля-Залесского сбил на пешеходном переходе 53-летнюю женщину.

«Мужчина управлял автобусом, принадлежащим одной из местных организаций. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Строителей он совершил наезд на переходившую дорогу женщину. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения, от которых в тот же день скончалась в больнице», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пострадавшую женщину увезли в больницу, но она скончалась Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Суд принял решение назначить наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.

Помимо этого с работодателя водителя автобуса взыскали компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей. Деньги должна получить дочь погибшей женщины.