Происшествия «Смотрел на девочек, оголял половой орган»: в ярославских соцсетях сообщили об инциденте на пляже

«Смотрел на девочек, оголял половой орган»: в ярославских соцсетях сообщили об инциденте на пляже

Полиция проводит проверку

651
4 комментария
В Ярославской области заметили странного мужчину на пляже

В Ярославской области заметили странного мужчину на пляже

Источник:

Тутаев | Подслушано / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских соцсетях сообщили о странном поведении мужчины на пляже в Тутаеве.

«Сидел на берегу Волги, смотрел на маленьких девочек и оголял свой половой орган. Увидел, что снимают, убежал в сторону пристани. Родители оповестите своих детей и будьте бдительны», — написали в группе «Тутаев | Подслушано».

По словам очевидцев, происшествие случилось 6 августа. Свидетели сообщили, что когда взрослые заметили подозрительное поведение отдыхающего и подошли к сотрудникам Росгвардии, мужчина скрылся.

В полиции сообщили, что к ним также поступили обращения по данному случаю.

«Проводится проверка», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя Ярославля виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, 7 июня 2024 года подсудимый возле одного из домов на улице Чкалова обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет. Сам мужчина свою вину не признал. Однако суд посчитал, что преступление доказано. Ярославца приговорили к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить по миллиону рублей в пользу каждой девочки в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Полиция Эксгибиционист Пляж Тутаев
Комментарии
4
Гость
14 минут
влип чувак, теперь тоже на 15 лет присядет рядом с чуваком из соседней статьи.
Гость
1 час
Истерия нарастает..
