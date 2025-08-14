«Смотрел на девочек, оголял половой орган»: в ярославских соцсетях сообщили об инциденте на пляже

«Сидел на берегу Волги, смотрел на маленьких девочек и оголял свой половой орган. Увидел, что снимают, убежал в сторону пристани. Родители оповестите своих детей и будьте бдительны», — написали в группе «Тутаев | Подслушано».

Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя Ярославля виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, 7 июня 2024 года подсудимый возле одного из домов на улице Чкалова обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет. Сам мужчина свою вину не признал. Однако суд посчитал, что преступление доказано. Ярославца приговорили к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить по миллиону рублей в пользу каждой девочки в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.