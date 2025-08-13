Обнажился перед детьми: в Ярославле вынесли приговор эксгибиционисту

Житель Ярославля был признан виновным в преступлении Источник: СУ СК России по Ярославской области

13 августа житель Ярославля был признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Судом установлено, что 7 июня 2024 года возле одного из домов на ул. Чкалова в г. Ярославле подсудимый обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии», — сообщили в Ярославском областном суде.

39-летний подсудимый свою вину в преступлении не признал.

«Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься воспитательной, преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 15 лет. Дополнительное наказание отбывается после отбытия основного», — добавили в Ярославском областном суде.

С осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетних потерпевших в размере 1 миллиона рублей каждой.

«Санкция части 5 ст. 132 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы», — уточнили в Ярославском областном суде.