НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Криминал Обнажился перед детьми: в Ярославле вынесли приговор эксгибиционисту

Обнажился перед детьми: в Ярославле вынесли приговор эксгибиционисту

Он выплатит по миллиону пострадавшим

372
2 комментария
Житель Ярославля был признан виновным в преступлении | Источник: СУ СК России по Ярославской областиЖитель Ярославля был признан виновным в преступлении | Источник: СУ СК России по Ярославской области

Житель Ярославля был признан виновным в преступлении

Источник:

СУ СК России по Ярославской области

13 августа житель Ярославля был признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Судом установлено, что 7 июня 2024 года возле одного из домов на ул. Чкалова в г. Ярославле подсудимый обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии», — сообщили в Ярославском областном суде.

39-летний подсудимый свою вину в преступлении не признал.

«Осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься воспитательной, преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 15 лет. Дополнительное наказание отбывается после отбытия основного», — добавили в Ярославском областном суде.

С осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетних потерпевших в размере 1 миллиона рублей каждой.

«Санкция части 5 ст. 132 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы», — уточнили в Ярославском областном суде.

Приговор в законную силу не вступил.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Приговор
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
21 минута
Может быть, это был экзистенциалист?
Гость
30 минут
Одной "Машкой" станет больше на зоне..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление