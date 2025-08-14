Беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону — кадры

Место взрыва видно издалека Источник: Сергей Деркачев / 161.RU

В центре Ростова в районе ЦГБ прогремел сильный взрыв. На кадрах с места происшествия видно густой дым. По предварительным данным, беспилотник ударил по жилому дому.

Что происходит возле места происшествия Источник: Mash / Telegram

В доме выбило стекла в нескольких квартирах, на земле лежат осколки. На место прибыли экстренные службы. Пострадал и фасад здания.

Балконы на верхних этажах разрушены Источник: SHOT / Telegram

По данным Telegram-канала Baza, есть пострадавшие. Некоторые из них не были жильцами. Предварительно, на них упали осколки. У двоих людей осколочные ранения. 50 человек эвакуировали.

Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников. По его словам, повреждения получили несколько многоквартирных домов. По уточненной информации, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое. Помимо них еще 11 человек с ранениями доставили в больницу.