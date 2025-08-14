Беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону — кадры

В центре Ростова в районе ЦГБ прогремел сильный взрыв. На кадрах с места происшествия видно густой дым. По предварительным данным, беспилотник ударил по жилому дому.
В доме выбило стекла в нескольких квартирах, на земле лежат осколки. На место прибыли экстренные службы. Пострадал и фасад здания.
По данным Telegram-канала Baza, есть пострадавшие. Некоторые из них не были жильцами. Предварительно, на них упали осколки. У двоих людей осколочные ранения. 50 человек эвакуировали.
Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников. По его словам, повреждения получили несколько многоквартирных домов. По уточненной информации, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое. Помимо них еще 11 человек с ранениями доставили в больницу.
За ночь над регионами России сбили 44 дрона. Больше всего досталось Белгородской области. Беспилотник влетел в здание правительства. Позднее под удар попали местные жители. Несколько человек увезли в больницу.