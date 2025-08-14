НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону — кадры

Беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону — кадры

Людей эвакуируют

3 комментария
Место взрыва видно издалека | Источник: Сергей Деркачев / 161.RUМесто взрыва видно издалека | Источник: Сергей Деркачев / 161.RU

Место взрыва видно издалека

Источник:

Сергей Деркачев / 161.RU

В центре Ростова в районе ЦГБ прогремел сильный взрыв. На кадрах с места происшествия видно густой дым. По предварительным данным, беспилотник ударил по жилому дому.

Что происходит возле места происшествия

Источник:

Mash / Telegram

В доме выбило стекла в нескольких квартирах, на земле лежат осколки. На место прибыли экстренные службы. Пострадал и фасад здания.

Балконы на верхних этажах разрушены | Источник: SHOT / Telegram Балконы на верхних этажах разрушены | Источник: SHOT / Telegram

Балконы на верхних этажах разрушены

Источник:

SHOT / Telegram

По данным Telegram-канала Baza, есть пострадавшие. Некоторые из них не были жильцами. Предварительно, на них упали осколки. У двоих людей осколочные ранения. 50 человек эвакуировали.

Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке беспилотников. По его словам, повреждения получили несколько многоквартирных домов. По уточненной информации, состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое. Помимо них еще 11 человек с ранениями доставили в больницу.

За ночь над регионами России сбили 44 дрона. Больше всего досталось Белгородской области. Беспилотник влетел в здание правительства. Позднее под удар попали местные жители. Несколько человек увезли в больницу.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Ростов-на-Дону Эвакуация
Комментарии
3
Гость
1 час
Страшно...
Гость
1 час
Пишите нормально - Ростова -на -Дону. Вы хотите чтобы в Ярославской области народ метался и сигналов оповещения ждал??????
Читать все комментарии
