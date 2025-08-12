В США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту

В американском городе Калиспелл в штате Монтана произошла авиационная авария: на взлетно-посадочной полосе столкнулись и взорвались два самолета. Инцидент произошел 11 августа, передает NBC Montana.
Начальник пожарной охраны Калиспелла Джей Хаген рассказал телеканалу, что один из самолетов во время захода на посадку врезался в другой. В результате оба судна охватило пламя.
«Небольшой самолет приближался к взлетно-посадочной полосе, когда он загорелся. В конце концов самолет врезался во второй неподвижный самолет, стоявший на взлетно-посадочной полосе», — пишет Daily Mail.
В приземляющемся самолете был пилот и трое пассажиров. Начальник пожарной охраны Хаген в разговоре с NBC Montana уточнил, что все они выжили. Два человека, по его словам, получили легкие травмы. В стоявшем на земле самолете никого не было.
Шериф округа Флэтхед Брайан Хейно сообщил каналу, что на месте происшествия работает полиция и пожарные.
Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование.
