В США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту

В одном из самолетов было четыре человека

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно

Источник:

Breaking News / X (Twitter)

В американском городе Калиспелл в штате Монтана произошла авиационная авария: на взлетно-посадочной полосе столкнулись и взорвались два самолета. Инцидент произошел 11 августа, передает NBC Montana.

Начальник пожарной охраны Калиспелла Джей Хаген рассказал телеканалу, что один из самолетов во время захода на посадку врезался в другой. В результате оба судна охватило пламя.

Источник:

Breaking News / X (Twitter)

«Небольшой самолет приближался к взлетно-посадочной полосе, когда он загорелся. В конце концов самолет врезался во второй неподвижный самолет, стоявший на взлетно-посадочной полосе», — пишет Daily Mail.

В приземляющемся самолете был пилот и трое пассажиров. Начальник пожарной охраны Хаген в разговоре с NBC Montana уточнил, что все они выжили. Два человека, по его словам, получили легкие травмы. В стоявшем на земле самолете никого не было.

Шериф округа Флэтхед Брайан Хейно сообщил каналу, что на месте происшествия работает полиция и пожарные.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование.

Ранее стала известна причина крушения самолета с российскими спортсменами. В авиакатастрофе с вертолетом погибли 67 человек.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Самолет Крушение Столкновение Пожар США
