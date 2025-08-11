«Вот так дым валил»: в жилом доме в центре Ярославля начался пожар. Видео

Днем 11 августа в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля случился пожар. О происшествии в трехэтажке на улице Белинского сообщили в соцсетях местные жители.
Судя по кадрам с места ЧП, к дому съехались несколько бригад пожарных. Возгорание тушили с автолестницы из окна.
По данным МЧС, огонь вспыхнул в спальне в одной из квартир дома.
«На месте работали 24 человека личного состава и семь единиц техники. К счастью, никто не пострадал. 13-летний мальчик, находившийся в квартире во время происшествия, самостоятельно покинул помещение. Пожарными эвакуировано восемь человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 15 квадратных метров, а стены и потолок закопчены на площади 65 квадратов.
Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего.