«Вот так дым валил»: в жилом доме в центре Ярославля начался пожар. Видео

В Ярославле начался пожар Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Днем 11 августа в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля случился пожар. О происшествии в трехэтажке на улице Белинского сообщили в соцсетях местные жители.

Судя по кадрам с места ЧП, к дому съехались несколько бригад пожарных. Возгорание тушили с автолестницы из окна.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в спальне в одной из квартир дома.

Очевидцы сняли ЧП на видео Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

«На месте работали 24 человека личного состава и семь единиц техники. К счастью, никто не пострадал. 13-летний мальчик, находившийся в квартире во время происшествия, самостоятельно покинул помещение. Пожарными эвакуировано восемь человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 15 квадратных метров, а стены и потолок закопчены на площади 65 квадратов.

