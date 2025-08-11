НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Вот так дым валил»: в жилом доме в центре Ярославля начался пожар. Видео

«Вот так дым валил»: в жилом доме в центре Ярославля начался пожар. Видео

Что уже известно о ЧП

1 368
3 комментария
В Ярославле начался пожар | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comВ Ярославле начался пожар | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле начался пожар

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Днем 11 августа в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля случился пожар. О происшествии в трехэтажке на улице Белинского сообщили в соцсетях местные жители.

Судя по кадрам с места ЧП, к дому съехались несколько бригад пожарных. Возгорание тушили с автолестницы из окна.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в спальне в одной из квартир дома.

Очевидцы сняли ЧП на видео

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

«На месте работали 24 человека личного состава и семь единиц техники. К счастью, никто не пострадал. 13-летний мальчик, находившийся в квартире во время происшествия, самостоятельно покинул помещение. Пожарными эвакуировано восемь человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

В результате пожара огнем было уничтожено имущество на площади 15 квадратных метров, а стены и потолок закопчены на площади 65 квадратов.

Кадры из квартиры, где случишся пожар | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramКадры из квартиры, где случишся пожар | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Судя по фото, возгорание случилось в детской | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramСудя по фото, возгорание случилось в детской | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
Спасатели огонь тушили из окна | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramСпасатели огонь тушили из окна | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram
+1
Некоторые вещи были выброшены из окна | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramНекоторые вещи были выброшены из окна | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Инженер1
1 час
Наверняка комментатор из Любимского района чинарик около себя положил, что бы Трамп не спёр.
Читать все комментарии
