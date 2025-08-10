Беспилотники атаковали Тульскую область. Погибли люди

Тульскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Всего было уничтожено 11 БПЛА. Есть погибшие и раненые.
«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.
Дмитрий Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
