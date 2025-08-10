НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали Тульскую область. Погибли люди

Беспилотники атаковали Тульскую область. Погибли люди

В регионе сбили больше десяти БПЛА

191
Написать комментарий
Очевидцы сняли атаку | Источник: Mash / TelegramОчевидцы сняли атаку | Источник: Mash / Telegram

Очевидцы сняли атаку

Источник:

Mash / Telegram

Тульскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Всего было уничтожено 11 БПЛА. Есть погибшие и раненые.

В небе над областью работает ПВО

Источник:

Mash / Telegram

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Дмитрий Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночный корреспондент
БПЛА Атака ВСУ
