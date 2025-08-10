Беспилотники атаковали Тульскую область. Погибли люди

Очевидцы сняли атаку Источник: Mash / Telegram

Тульскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Всего было уничтожено 11 БПЛА. Есть погибшие и раненые.

В небе над областью работает ПВО Источник: Mash / Telegram

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Дмитрий Миляев предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.