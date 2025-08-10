НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

зап.

 752мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Происшествия Врач в Екатеринбурге убила двух детей и свела счеты с жизнью: что известно о трагедии

Врач в Екатеринбурге убила двух детей и свела счеты с жизнью: что известно о трагедии

Женщина жаловалась на плохое поведение сына

81
Написать комментарий
В полиции объяснили, почему заподозрили мать | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ полиции объяснили, почему заподозрили мать | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В полиции объяснили, почему заподозрили мать

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Екатеринбурге нашли мертвой мать и двоих детей. По предварительным данным, женщина убила девятилетнего сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. Сотрудники похоронной службы уже увезли тела погибших.

Женщину звали Ляна, она работала в одной из крупных городских больниц специалистом по ультразвуковым исследованиям (УЗИ). Мужа у нее не было. Ее дети были зачаты методом ЭКО. 

Погибшая женщина была медиком | Источник: читатель E1.RUПогибшая женщина была медиком | Источник: читатель E1.RU

Погибшая женщина была медиком

Источник:

читатель E1.RU

Отзывы о Ляне среди пациентов были положительными до последнего времени. Одна из ее коллег рассказала корреспонденту E1.RU о переменах в жизни погибшей.

«Я работала с ней. Ее старшему сыну на тот момент было 6 лет, она в нем души не чаяла. Всегда ходила веселая, отзывчивая, следила за фигурой. Про сына рассказывала всегда с теплом. Потом она забеременела дочерью, в беременность она была тоже спокойной, улыбчивой», — сообщила коллега погибшей.

Тела матери и двух ее детей нашли рано утром в квартире

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Потом она стала нервной и злой. За месяц до гибели Ляна говорила, что очень устала от детей, что сын неуправляемый, поделилась ее знакомая. 

Семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учете в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла. Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад. 

Накануне вечером Ляну потеряла мать. Она пыталась дозвониться до дочери, но не смогла. Поскольку женщина переживала, что Ляна могла что-то натворить из-за депрессии, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы. 

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поскольку следов ограбления в квартире не обнаружили, то в содеянном заподозрили мать.

Соседи не исключают, что семья могла умереть из-за газа. Утром вместе с полицией в квартиру приходили газовики. 

Соседи рассказали, что в дом приходили сотрудники газовой службы

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Есть версия, что Ляна могла ввести детям некие медицинские препараты. А позже сама свела счеты с жизнью.

Причины, которые могли побудить женщину к такому поступку, а также более подробные и точные обстоятельства трагедии сейчас выясняются. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Всю информацию об этом происшествии рассказываем в нашем онлайне.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Суицид Дети Екатеринбург
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление