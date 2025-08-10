Врач в Екатеринбурге убила двух детей и свела счеты с жизнью: что известно о трагедии

В полиции объяснили, почему заподозрили мать Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Екатеринбурге нашли мертвой мать и двоих детей. По предварительным данным, женщина убила девятилетнего сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. Сотрудники похоронной службы уже увезли тела погибших.

Женщину звали Ляна, она работала в одной из крупных городских больниц специалистом по ультразвуковым исследованиям (УЗИ). Мужа у нее не было. Ее дети были зачаты методом ЭКО.

Погибшая женщина была медиком Источник: читатель E1.RU

Отзывы о Ляне среди пациентов были положительными до последнего времени. Одна из ее коллег рассказала корреспонденту E1.RU о переменах в жизни погибшей.

«Я работала с ней. Ее старшему сыну на тот момент было 6 лет, она в нем души не чаяла. Всегда ходила веселая, отзывчивая, следила за фигурой. Про сына рассказывала всегда с теплом. Потом она забеременела дочерью, в беременность она была тоже спокойной, улыбчивой», — сообщила коллега погибшей.

Тела матери и двух ее детей нашли рано утром в квартире Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Потом она стала нервной и злой. За месяц до гибели Ляна говорила, что очень устала от детей, что сын неуправляемый, поделилась ее знакомая.

Семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учете в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла. Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад.

Накануне вечером Ляну потеряла мать. Она пыталась дозвониться до дочери, но не смогла. Поскольку женщина переживала, что Ляна могла что-то натворить из-за депрессии, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы.

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Поскольку следов ограбления в квартире не обнаружили, то в содеянном заподозрили мать.

Соседи не исключают, что семья могла умереть из-за газа. Утром вместе с полицией в квартиру приходили газовики.

Соседи рассказали, что в дом приходили сотрудники газовой службы Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Есть версия, что Ляна могла ввести детям некие медицинские препараты. А позже сама свела счеты с жизнью.