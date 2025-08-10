Миру грозит исчезновение всех пляжей, а в США поймали пастора, годами насиловавшего детей: итоги недели

Песок оказался в дефиците Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Штрафы для шумных водителей хотят увеличить в 10 раз

В России хотят в 10 раз поднять штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые любят шуметь в ночное время, с 500 рублей до 5000. Законопроект об этом уже дорабатывается ко второму чтению, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума, и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих „выхлопом“, не дает жителям спать по ночам», — рассказал парламентарий.

По его словам, в случае принятия это дает регионам возможность самостоятельно увеличивать штрафы ночным гонщикам за шум, но не больше чем до 30 000 рублей, пишет РИА Новости.

Армения и Азербайджан заключили мир

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

Во время встречи участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, решили передать американской компании. Он будет называться «Путь Трампа» и принадлежать США 99 лет.

По итогам переговоров Ильхам Алиев публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава Армении не стал возражать.

Умер народный артист Иван Краско

Актер Иван Краско скончался в возрасте 94 лет. В августе его госпитализировали, а на днях перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни Краско отказывался от еды.

В течение нескольких лет он боролся с последствиями инсультов. Четвертый обширный инсульт Краско перенес в 2023 году. После чего он не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Это как раз и стало одной из причин смерти народного артиста. Также Краско боролся с последствиями онкологии желудочно-кишечного тракта, пишет Mash.

Россиянам позволят использовать интернет во время блокировок

Минцифры придумало, как сохранить доступ к важным сервисам при отключениях мобильного интернета. Такой новостью россиян обрадовал министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

Он отметил, что министерство вместе с операторами связи разработало специальный способ доступа для пользователей. Этот способ позволит заходить на ключевые сайты и в приложения даже во время блокировок. Скорость интернета при этом не упадет.

В список разрешенных попадут самые востребованные: маркетплейсы (Wildberries, Ozon), сервисы такси и доставки еды. То есть самое необходимое для повседневной жизни. Сейчас этот план направлен в ФСБ.

Туристы из разных городов умерли из-за самодельной чачи

Не менее десяти человек скончались в результате отравления самодельной чачей, купленной с рук в Сочи. Об этом сообщил в ходе заседания суда следователь СК.

Адлерский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу второй обвиняемой по делу об отравлении (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

По решению суда 71-летнюю местную жительницу поместили в СИЗО на один месяц и 30 суток. Также суд арестовал еще одну женщину. Следствие считает их напарницами.

На рынке прошел рейд Источник: Ирина Волк/ Telegram

Согласно материалам дела, женщины знали, что «алкогольная продукция была изготовлена кустарным способом» и не соответствовала «требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», но всё равно продавали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» на рынке «Казачий» в Сириусе. Подробнее об отравлении туристов рассказали в отдельном материале.

Во всём мире исчезнут пляжи

Пляжи от Флориды до австралийского Голд-Коста находятся под угрозой исчезновения из-за истощения запасов песка, вызванного изменением климата и деятельностью человека. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает газета, береговая линия по всему миру стремительно разрушается из-за эрозии, ускоряемой изменением климата. Штормы, сильные приливы и рост уровня моря вымывают песок, и этот естественный процесс становится всё сложнее остановить.

Власти различных государств пытаются бороться с проблемой, завозя дополнительный песок. Несмотря на это, некоторые пляжи всё равно могут исчезнуть навсегда. Ситуацию усугубляет растущий спрос на песок в строительстве и урбанизации, что приводит к росту цен и сокращению доступных запасов на восстановление пляжей по всему миру.

В России ужесточат требования для водителей

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройства нервной системы; болезни глаз.

Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития», к примеру аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм.

Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например после лишения прав за пьяное вождение.

В США бывшего пастора обвинили в насилии над детьми

В США бывшего пастора молодежной церкви Центральной христианской церкви в Россвилле, штат Мэриленд, обвиняют в сексуальном насилии над подростками в период с 2006 по 2010 год. Об этом сообщила полиция округа Балтимор.

52-летнего Томаса Пинкертона арестовали у себя дома. Он содержится под стражей без права внесения залога в центре заключения округа Балтимор.

Пинкертону предъявлено 24 обвинения, включая многочисленные эпизоды жестокого обращения с детьми, нападения, сексуальных преступлений и сексуального насилия над несовершеннолетними.

Пострадавшие утверждают, что пастор орудовал как в церкви, так и в его доме в округе Балтимор. Согласно обвинительным документам, по меньшей мере шесть человек, имена которых не разглашаются, выступили с заявлениями о насилии со стороны Пинкертона.

Одна из жертв рассказала, что у Пинкертона была «группа молодых людей, которых называли фаворитами». Другая призналась, что пастор начал делить постель с юношами во время миссионерских поездок за пределы штата, в то время как его жена оставалась отдельно с девушками из группы.

У Пинкертона есть жена и трое детей. Он отрицает все обвинения.

В России появится дифференцированная ставка по ипотеке

Условия ипотечной ставки теперь будут зависеть от региона, в котором покупают жилье. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ипотечная ставка в регионах России должна быть разной.

По словам председателя Госдумы, в каждом регионе ипотечная ставка должна быть соразмерна средней зарплате региона. Володин отметил, что это позволит урегулировать социальную справедливость.

Десять человек погибли из-за наводнений и оползней во Вьетнаме

В северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен погибли десять человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы из-за наводнений и оползней. Природные катаклизмы вызвали сильные непрекращающиеся ливни, сообщает VietnamNews.

Опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется Источник: AP Photo / Vietnam News Agency / Minh Tam

По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов). По информации вьетнамских синоптиков, ливневые дожди продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется.

В Госдуме предлагают полноценный выходной 1 сентября

Депутаты предложили сделать 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников. Если инициативу первого замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева поддержат, то родители смогут брать оплачиваемый выходной в честь Дня знаний.

Он отметил, что законопроект уже готовится к внесению и призвал коллег всех фракций поддержать эту инициативу. Депутат отмечает, что так семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми.

Грузовой поезд снес пассажирский автобус в Ленинградской области

Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле — Олонец в Ленинградской области.

По данным Telegram-канала 112, автобус двигался из Кеми в Ярославль. В нем находилось 37 человек. В аварии пострадали 14 пассажиров. Они находятся в больницах Ленобласти.

Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Остальные пациенты — в средней степени тяжести, рассказал глава областного комитета по здравоохранению Александр Жарков. Одна из пассажирок — 68-летняя женщина — погибла.

Сильные ливни превратили Сочи в грязную лужу

В Сочи прошли сильные ливни. Улицы города оказались подтоплены. На дорогах образовались водопады, а сильный напор воды буквально смывал припаркованные автомобили. Федеральную трассу А-147 пришлось перекрыть. Затопили и подъезды жилых домов.

Из-за подтопления перекрыта федеральная трасса А-147 Источник: ДТП Сочи / Telegram

Непогода в Краснодарском крае оставила после себя немало последствий: реки вынесли на побережье ветки, бревна и другой мусор, который теперь плавает у берегов Черного моря. На пляжах Сочи и Сириуса просто невозможно купаться.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.