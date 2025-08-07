Болтливый попугай сдал полиции 15 наркоторговцев в Англии: новости 7 августа

Попугай помог следствию, благодаря своей памяти Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте.

Российские туристы разбились в ДТП в Турции

В турецком городе Караман столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами. В ДТП пострадали восемь человек, шестеро из которых — россияне. Они ехали на фестиваль в Каппадокию.

Микроавтобус перевернулся Источник: turizmnews.com

Как пишет Turizmnews, Mercedes столкнулся на перекрестке с арендованным микроавтобусом. Второй потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся.

Пострадавших доставили в учебно-исследовательский госпиталь. Один из туристов находится в критическом состоянии.

Водитель автомобиля утверждает, что микроавтобус выскочил перед ним на красный свет. В аварии пострадали его жена и ребенок.

В Питере каршеринг влетел в остановку с людьми

Каршеринг врезался в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Под ударом оказались две женщины. По предварительным данным, 40-летняя погибла на месте, 71-летняя — в тяжелом состоянии.

Передняя часть автомобиля практически отсутствует Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Каршеринг вилял по дороге, выезжая на встречную полосу. 35-летний мужчина на арендованном «КИА Рио» не справился с управлением и въехал в остановку.

Момент ДТП зафиксировала камера Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Водитель бросил автомобиль и сбежал несмотря на травмы. По предварительным данным, у него переломы ноги и ребер. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел для разбирательства. Проходить медосвидетельствование отказался.

На границе с Китаем усилили контроль из-за опасной инфекции

Китайской провинции Гуандун зафиксировали вспышку лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, которое передается человеку через укусы инфицированных комаров. По данным китайских СМИ, с июля было зарегистрировано более семи тысяч случаев заражения.

Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, тошнотой, а также болями в мышцах и суставах. В ряде случаев она может вызвать длительную суставную боль, напоминающую артрит. По сообщениям китайских властей, большинство пациентов переносит инфекцию в легкой форме, и 95% из них выздоравливают в течение недели.

Вспышка вызвала повышенное внимание со стороны местных органов здравоохранения — в отдельных районах предпринимаются меры, аналогичные тем, что применялись во время COVID-19.

Роспотребнадзор сообщил, что случаев завоза лихорадки чикунгунья в Россию пока не зарегистрировано. Однако риск существует, ведомство взяло ситуацию под контроль. На приграничных пунктах пропуска с Китаем запустили автоматизированную систему «Периметр» — она позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

Пять человек погибли при обрушении моста в Китае

Пять человек погибли, еще 24 пострадали из-за обрушения подвесного моста в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об сообщило агентство «Синьхуа».

Люди упали прямо на камни Источник: Раньше всех. Ну почти. / Telegram

«На подвесном мосту в районе Сята уезда Чжаосу, Или-Казахского автономного округа, оборвался трос. Из-за этого настил моста накренился, и 29 человек упали. Пять человек погибли.

Уточняется, что в результате аварии 22 человека получили легкие травмы, еще двое — серьезные. Всех пострадавших доставили в больницу.

Пациенты скоро смогут получить вакцину от рака

Пациенты могут начать получать в экспериментальном режиме отечественную мРНК-вакцину от рака в конце сентября — середине октября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет о больных с меланомой.

Кроме того, Гинцбург отметил, что при успешном применении мРНК-вакцина может быть адаптирована для лечения других видов рака с высокой генетической изменчивостью, таких как мелкоклеточный рак легких.

В некоторых городах хотят запретить строить высотки

В Госдуме предложили запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в городах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Мы хотим, чтобы города росли разумно. Нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни. Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей», — сказал депутат.

Если дефицит превышает 50%, строительство многоэтажек там будет под запретом до 2030 года. Разрешения будут выдавать региональные власти, но только после проверки федеральным органом.

Число жертв самодельной чачи выросло до 10

Не менее десяти человек скончались в результате отравления самодельной чачей, купленной с рук в Сочи. Об этом сообщил в ходе заседания суда следователь СК.

Адлерский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу второй обвиняемой по делу об отравлении (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

По решению суда 71-летнюю местную жительницу поместили в СИЗО на один месяц и 30 суток. Также суд арестовал еще одну женщину. Следствие считает их напарницами.

Согласно материалам дела, женщины знали, что «алкогольная продукция была изготовлена кустарным способом» и не соответствовала «требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», но все равно продавали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» на рынке «Казачий» в Сириусе августа. Подробнее об отравлении туристов рассказали в отдельном материале.

Акулы напугали туристов в Турции

Спасатели заметили с дрона стаю акул в в турецком Бодруме. Они экстренно вывели туристов из воды.

На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков туристов стоят на берегу и наблюдают за работой спасателей. Когда хищники уплыли, туристы вернулись в море.

Туристам пришлось ждать на берегу Источник: SHOT / Telegram

Этим летом акул неоднократно замечали в Коньяалты (Анталья), на курорте Датча, а также в акватории Мраморного моря, включая азиатскую часть Стамбула.

Фермер в Ирландии раздал почти полмиллиона долларов

В Ирландии 40-летний мужчина продал свою ферму за 700 тысяч долларов и начал раздавать деньги бедным. Верховный суд страны назначил ему опекуна, чтобы его остановить. К этому моменту он успел «избавиться» от 400 тысяч долларов.

Как пишет Oddity Central, он начал свою благотворительную деятельность, утверждая, что это «повеление Бога», которое обеспечит ему место на небесах.

Ирландское государственное агентство по здравоохранению обратилось в Высокий суд с просьбой о защите мужчины. Там признали, что хоть и мотивированы «религиозной верой и стремлением к духовному спасению», но ставят его в уязвимое финансовое и, возможно, психическое состояние. Теперь на время судебного разбирательства контролировать его финансовые решения будет опекун.

Попугай сдал полиции наркоторговцев

В Великобритании говорящий попугай помог полиции накрыть наркобанду, сообщает BBC. Птица по кличке Манго, принадлежавшая подруге главаря группировки, выучила фразы, которые использовали преступники при торговле наркотиками, включая выражение «два за 25».