Ампутировали ногу: стало известно состояние пострадавшего в ДТП мотоциклиста

Ампутировали ногу: стало известно состояние пострадавшего в ДТП мотоциклиста

Он находится в больнице



В ДТП в Тутаеве Ярославской области пострадал мотоциклист | Источник: За Тутаев / Vk.comВ ДТП в Тутаеве Ярославской области пострадал мотоциклист | Источник: За Тутаев / Vk.com

В ДТП в Тутаеве Ярославской области пострадал мотоциклист

Источник:

За Тутаев / Vk.com

Стало известно о состоянии мотоциклиста, который пострадал в ДТП в Тутаеве 7 августа.

«Он в тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу выше колена», — сообщил источник 76.RU.

Напомним, ДТП произошло в 7:30 на улице Советской. В полиции сообщили, что столкнулись мотоцикл под управлением 49-летнего мужчины, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах с нее видно, что транспортные средства двигались навстречу друг другу. На перекрестке автомобиль повернул со встречной полосы. И сбил байкера. От удара водитель мотоцикла упал, его отбросило на край дороги к ограждению.

Аварию зафиксировала уличная камера видеонаблюдения

Источник:

За Тутаев / Vk.com

В полиции сообщили, что с места происшествия пострадавшего мужчину увезли в больницу.

Напомним, 4 августа жители Ярославской области пострадали в Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В автобусе находились паломники, которые направлялись из Ярославской области в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Подробности происшествия в нашем сюжете.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Байкер
Комментарии

Гость
53 минуты
Лучший хирург Тутаевского ЦРБ. Очень хороший человек.
Гость
1 час
Кошмар. Врагу не пожелаешь.
Читать все комментарии
