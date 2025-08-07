Ампутировали ногу: стало известно состояние пострадавшего в ДТП мотоциклиста

В ДТП в Тутаеве Ярославской области пострадал мотоциклист Источник: За Тутаев / Vk.com

Стало известно о состоянии мотоциклиста, который пострадал в ДТП в Тутаеве 7 августа.

«Он в тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу выше колена», — сообщил источник 76.RU.

Напомним, ДТП произошло в 7:30 на улице Советской. В полиции сообщили, что столкнулись мотоцикл под управлением 49-летнего мужчины, и автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах с нее видно, что транспортные средства двигались навстречу друг другу. На перекрестке автомобиль повернул со встречной полосы. И сбил байкера. От удара водитель мотоцикла упал, его отбросило на край дороги к ограждению.

Аварию зафиксировала уличная камера видеонаблюдения Источник: За Тутаев / Vk.com

В полиции сообщили, что с места происшествия пострадавшего мужчину увезли в больницу.