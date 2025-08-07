Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми в Питере и попытался сбежать со сломанной ногой — кадры

Каршеринг врезался в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Под ударом оказались две женщины. По предварительным данным, 40-летняя погибла на месте, 71-летняя — в тяжелом состоянии.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на проспекте Ленина, 108 около 05:30 (мск) 7 августа. 35-летний мужчина на арендованном «КИА Рио» не справился с управлением и въехал в остановку.
На кадрах с места аварии видно разбитые стекла, искореженный автомобиль. Также на фото попало тело, накрытое мешком.
Читатель «Фонтанки» рассказал, что на месте находятся две полицейские машины, скорая, пожарная. Момент столкновения попал на видео. Каршеринг вилял по дороге, выезжая на встречную полосу. По словам очевидца, находившиеся в машине люди были пьяны и попытались убежать после ДТП, но их поймали.
В полиции подтвердили, что водитель бросил автомобиль и сбежал несмотря на травмы. По предварительным данным, у него переломы ноги и ребер. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел для разбирательства. Проходить медосвидетельствование отказался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки, которую проводят полицейские, поставила на контроль прокуратура.