Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми в Питере и попытался сбежать со сломанной ногой — кадры

За жизнь пострадавшей борются врачи Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Каршеринг врезался в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Под ударом оказались две женщины. По предварительным данным, 40-летняя погибла на месте, 71-летняя — в тяжелом состоянии.

Передняя часть автомобиля практически отсутствует Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на проспекте Ленина, 108 около 05:30 (мск) 7 августа. 35-летний мужчина на арендованном «КИА Рио» не справился с управлением и въехал в остановку.

На кадрах с места аварии видно разбитые стекла, искореженный автомобиль. Также на фото попало тело, накрытое мешком.

У остановки вылетели все стекла Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Читатель «Фонтанки» рассказал, что на месте находятся две полицейские машины, скорая, пожарная. Момент столкновения попал на видео. Каршеринг вилял по дороге, выезжая на встречную полосу. По словам очевидца, находившиеся в машине люди были пьяны и попытались убежать после ДТП, но их поймали.

Момент ДТП зафиксировала камера Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

В полиции подтвердили, что водитель бросил автомобиль и сбежал несмотря на травмы. По предварительным данным, у него переломы ноги и ребер. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел для разбирательства. Проходить медосвидетельствование отказался.

На месте работает полиция Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram