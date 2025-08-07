НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

4 м/c,

зап.

 751мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,19
EUR 93,01
Реконструкция мусорного полигона
Еще один ресторан-дебаркадер
Афиша на выходные
Новая школьная форма
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Нехватка вакцин от коклюша и полиомиелита
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Водителя не посадят после смертельного ДТП
Происшествия Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми в Питере и попытался сбежать со сломанной ногой — кадры

Водитель на каршеринге влетел в остановку с людьми в Питере и попытался сбежать со сломанной ногой — кадры

Женщина умерла на месте

764
2 комментария
За жизнь пострадавшей борются врачи | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram За жизнь пострадавшей борются врачи | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

За жизнь пострадавшей борются врачи

Источник:

Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Каршеринг врезался в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Под ударом оказались две женщины. По предварительным данным, 40-летняя погибла на месте, 71-летняя — в тяжелом состоянии.

Передняя часть автомобиля практически отсутствует | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram Передняя часть автомобиля практически отсутствует | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Передняя часть автомобиля практически отсутствует

Источник:

Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на проспекте Ленина, 108 около 05:30 (мск) 7 августа. 35-летний мужчина на арендованном «КИА Рио» не справился с управлением и въехал в остановку.

На кадрах с места аварии видно разбитые стекла, искореженный автомобиль. Также на фото попало тело, накрытое мешком.

У остановки вылетели все стекла | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram У остановки вылетели все стекла | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

У остановки вылетели все стекла

Источник:

Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Читатель «Фонтанки» рассказал, что на месте находятся две полицейские машины, скорая, пожарная. Момент столкновения попал на видео. Каршеринг вилял по дороге, выезжая на встречную полосу. По словам очевидца, находившиеся в машине люди были пьяны и попытались убежать после ДТП, но их поймали.

Момент ДТП зафиксировала камера

Источник:

Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

В полиции подтвердили, что водитель бросил автомобиль и сбежал несмотря на травмы. По предварительным данным, у него переломы ноги и ребер. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел для разбирательства. Проходить медосвидетельствование отказался.

На месте работает полиция | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram На месте работает полиция | Источник: Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

На месте работает полиция

Источник:

Транспортный КОЛЛАПС, Красное село. Новости и события. / Telegram

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты проверки, которую проводят полицейские, поставила на контроль прокуратура.

ПО ТЕМЕ
Артур Токарев
корреспондент
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Смертельное ДТП ДТП с пешеходами ДТП в Петербурге
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Пожизненно лишать прав нужно за смертельное ДТП
Гость
3 часа
то автобус в реку - то машина в людей
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление