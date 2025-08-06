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Все произошло на глазах хозяина: коммунальщиков засудили за смерть собаки в котловане с кипятком

ЧП случилось в Ярославской области

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В Ярославле заплатят компенсацию за гибель собаки | Источник: Ксения Филимонова / Ircity.ruВ Ярославле заплатят компенсацию за гибель собаки | Источник: Ксения Филимонова / Ircity.ru

В Ярославле заплатят компенсацию за гибель собаки

Источник:

Ксения Филимонова / Ircity.ru

Жительнице Переславля-Залесского, у которой погибла собака в траншее с горячей водой, выплатят материальный ущерб.

«Сын заявительницы гулял в вечернее время около дома с собакой. Ввиду отсутствия ограждения собака провалилась в траншею аварийного участка трубопровода с горячей водой и получила травмы, от которых впоследствии погибла», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В прокуратуре установили, что в 2024 году компания ООО «ГКС» не начала ремонт в месте утечки на тепловых сетях возле дома, в котором проживает пострадавшая семья. Ограждения в месте прорыва тоже не было.

ООО «ГКС» образовано 29 апреля 2022 года. Директором является Шеманаев Сергей Владимирович. Основным видом деятельности, согласно сайту «Контур.Фокус», является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям и другие.

«Представитель Переславской межрайонной прокуратуры принял участие в рассмотрении судом иска женщины о взыскании с ООО „ГКС“ ущерба в связи с оказанием собаке ветеринарной помощи, а также компенсации морального вреда, причиненного в том числе троим детям заявительницы, в связи с гибелью домашнего животного», — указали в прокуратуре Ярославской области.

Переславский районный суд согласился с заключением прокурора и взыскал с ООО «ГКС» 114 тысяч рублей, включая расходы на покупку другой собаки, а также моральный вред в сумме 70 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

В 2024 году работники ООО «ГКС» решили массово уволиться из-за маленькой зарплаты.

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Варвара Киселёва
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