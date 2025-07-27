Автобус с туристами вылетел в кювет в Башкирии: ранены 20 человек. Новости 27 июля

Среди пассажиров были дети Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июля.

В Нижнем Новгороде умер один из участников заплыва в Волге

В Нижнем Новгороде состоялся заплыв X-WATERS Volga. Однако не для всех соревнования закончились победой. Один из участников скончался. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Известно, что мужчина участвовал в семи стартах X-WATERS, начиная с 2023 года. Организаторы отмечают, что мужчина завершал дистанцию в 3 км и перед финишем почувствовал недомогание. После этого он подал сигнал о помощи, подняв руку.

Спасатели немедленно начали эвакуацию пловца на лодку, однако в момент выхода из воды он потерял сознание.

Участника оперативно доставили на берег и передали бригаде скорой помощи. Медики приступили к реанимации и доставили спортсмена в областную клиническую больницу, но спасти его не удалось.

Отмечается, что причина смерти не разглашается в соответствии с врачебной тайной. Ее озвучат родственникам, передает РБК.

Самолет загорелся в международном аэропорту Денвера

Лайнер с 173 пассажирами вспыхнул в аэропорту Денвера. Возгорание произошло из-за проблем с шасси во время взлета. Об этом сообщает CBS News.

К счастью, самолет не успел подняться в небо. Эвакуация началась экстренно. Люди спускались по надувному трапу прямо на взлетную полосу.

Пять человек получили травмы, им помогли врачи на месте, еще одного пассажира госпитализировали.

Авиакомпания American Airlines подтвердила, что у самолета возникла проблема с шиной. Пассажиры вылетят в Майами на другом самолете. Инцидент привел к масштабным задержкам рейсов.

На кадрах видно, как пассажиры выбираются из самолета по надувному трапу Источник: Комсомольская правда / Telegram

В Прикамье мужчина открыл стрельбу по знакомым

Местный житель в Пермском крае начал стрелять по своим знакомым. Оба пострадавших попали в больницу.

Инцидент произошел в Березниках. Между двумя компаниями начался конфликт. В результате чего неизвестный начал стрелять из травматического пистолета по двум знакомым прямо на проезжей части.

Мужчина пытался сбежать, но там же завязалась потасовка.

Стрельба в Пермском крае: местный житель выстрелил в двух парней. Оба пострадавших попали в больницу

По данным SHOT, всё произошло в Березниках, где две компании начали конфликтовать между собой. В результате неизвестный прямо на проезжей части на улице 30 лет Победы начал стрелять из травматического пистолета по двум парням, после чего попытался сбежать с места инцидента, но там же завязалась потасовка.

Очевидцы сняли момент стрельбы Источник: ЧП Березники / Vk.com

Нашим коллегам из 59.RU в пермской краевой полиции рассказали, что 25 июля в березниковский отдел поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. Один из мужчин выстрелил из травматического пистолета. В ведомстве уже выяснили, кто участвовал в потасовке.

За что могут изъять заброшенный участок

В Общественной палате предупредили о новых критериях для изъятия заброшенных участков. Постановление правительства вступает в силу с 1 сентября.

Хозяева дачных и других участков обязаны следить за их состоянием и не захламлять их. По информации члена комиссии общественной палаты по экспертизе законопроектов и других нормативных норм Евгения Машарова, в противном случае им грозит предупреждение, а затем штраф до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли, передает «Говорит Москва».

В России планируют сократить часы продажи алкоголя

Сократить часы продажи алкоголя в России предложил председатель комиссии Общественной палаты и демографии Сергей Рыбальченко. Он напомнил о советской практике продажи крепкого алкоголя.

«На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, — с 08:00 до 23:00 — должны быть ужесточены. Новый режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — заявил Рыбальченко.

Он считает, что такой режим хорошо работал в СССР и может положительно сказаться на здоровье и безопасности россиян, передает ТАСС.

В Крыму полыхает трасса Симферополь — Евпатория

Пожары в Крыму вдоль автодороги Симферополь — Евпатория распространились на 20 га. Из-за сильного ветра дым летит во все стороны. На части трассы водители практически не видят, что происходит.

Кадры с распространяющимся огнем вдоль автодороги публикуют местные Telegram-каналы.

Пожары вдоль автодороги распространились на 20 га Источник: Типичный Крым / Telegram

Отмечается, что из-за аномальной жары горит сухая трава Источник: Типичный Крым / Telegram

Водители практически ничего не видят во время движения из-за задымления Источник: Типичный Крым / Telegram

На некоторых участках трассы образовались пробки. В тушении пожара участвуют более 80 человек и 14 машин МЧС.

Сильный дым на автодороге Севастополь — Евпатория Источник: Новости Крым / Telegram

В Башкирии автобус с 43 пассажирами улетел в кювет

В Башкирии автобус вылетел в кювет с 40 туристами из Ижевска. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, прокуратуре и Госкомитете республики по ЧС. Авария случилась у деревни Вакиярово на 35-м километре дороги Малояз — Верхние Киги.

«По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в Госавтоинспекции.

В прокуратуре отметили, что автобус с пассажирами ехал из Салаватского района в Ижевск после туристического сплава.

Фото с места аварии Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

Как стало известно нашим коллегам из UFA1.RU, пассажиров, по данным ГКЧС, было 43, из них 7 детей, они не пострадали. Более 20 туристов получили травмы, сообщил министр здравоохранения региона Рахматуллин. Погибших и зажатых нет.

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в рамках которой проверит соблюдение ПДД, даст оценку деятельности перевозчика, в том числе в части обеспечения безопасности. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Другие новости

Каждую неделю мы собираем итоги недели. В этом дайджесте мы рассказываем о событиях, законопроектах и политических решениях, произошедших за неделю.

Помимо еженедельного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.