«Здание отеля содрогалось»: туристка рассказала, как Сочи пережил атаку беспилотников

Город старается жить обычной жизнью Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сочи этой ночью пережил налет беспилотников. От взрыва погибла одна женщина, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии. Также под атаки попали территория Сириус в Адлерском районе и нефтебаза. Она загорелась.

Сейчас на территории Сочи и Адлера отдыхают тысячи россиян. Обстановкой в городе и на пляжах по просьбе редакции поделилась читательница 72.RU из Тюмени.

«Накануне весь вечер над Сочи шумел вертолет. Люди жаловались на то, как это громко. А в час ночи стали слышны сильные взрывы, где-то вдали были вспышки, здание отеля содрогалось. Но среди персонала и отдыхающих никакой паники не было, никто никого не эвакуировал, кажется, что никто не обратил даже внимания на случившееся. О том, что была атака и даже кто-то погиб, мы узнали от родственников», — делится тюменка.

Такие СМС получают местные Источник: читательница 72.RU

Она делится предположением, что в городе тему стараются не поднимать, чтобы не спугнуть туристов. Туристка утверждает, что включала местные новости, чтобы узнать подробнее об атаке, но никаких сообщений не дождалась.

Город продолжает жить обычной жизнью — отдыхающие ходят на пляж, экскурсии никто не отменяет, о беспилотниках напоминают только СМС с предупреждениями об опасности, которые уже никого не пугают.