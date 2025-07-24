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Происшествия «Здание отеля содрогалось»: туристка рассказала, как Сочи пережил атаку беспилотников

«Здание отеля содрогалось»: туристка рассказала, как Сочи пережил атаку беспилотников

«СМС уже никого не пугают», — говорит она

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3 комментария
Город старается жить обычной жизнью | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГород старается жить обычной жизнью | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Город старается жить обычной жизнью

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Сочи этой ночью пережил налет беспилотников. От взрыва погибла одна женщина, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии. Также под атаки попали территория Сириус в Адлерском районе и нефтебаза. Она загорелась.

Сейчас на территории Сочи и Адлера отдыхают тысячи россиян. Обстановкой в городе и на пляжах по просьбе редакции поделилась читательница 72.RU из Тюмени.

«Накануне весь вечер над Сочи шумел вертолет. Люди жаловались на то, как это громко. А в час ночи стали слышны сильные взрывы, где-то вдали были вспышки, здание отеля содрогалось. Но среди персонала и отдыхающих никакой паники не было, никто никого не эвакуировал, кажется, что никто не обратил даже внимания на случившееся. О том, что была атака и даже кто-то погиб, мы узнали от родственников», — делится тюменка.

Такие СМС получают местные | Источник: читательница 72.RUТакие СМС получают местные | Источник: читательница 72.RU

Такие СМС получают местные

Источник:

читательница 72.RU

Она делится предположением, что в городе тему стараются не поднимать, чтобы не спугнуть туристов. Туристка утверждает, что включала местные новости, чтобы узнать подробнее об атаке, но никаких сообщений не дождалась.

Город продолжает жить обычной жизнью — отдыхающие ходят на пляж, экскурсии никто не отменяет, о беспилотниках напоминают только СМС с предупреждениями об опасности, которые уже никого не пугают.

Ранее мы рассказывали, что из-за угрозы БПЛА была парализована работа аэропорта Сочи. Тюменцы застряли в городе и все еще не могут улететь, их заселили в отель. По данным коллег из Sochi1.ru, на данный момент ограничения сняты, но задержанных рейсов все еще много.

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Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Сочи Беспилотная опасность Беспилотник в Сочи
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Комментарии
3
Инженер1
48 минут
Движуха приближается. Фигле...
Гость
1 час
"Она делится предположением, что в городе тему стараются не поднимать, чтобы не спугнуть туристов". Также вчера вечером на пляж Парус в К р ы м у упали обломки. Информация появилась вечером в СМИ, а с утра уже её нет.
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