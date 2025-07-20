Мощный тропический шторм в Таиланде срывает крыши с вилл. Россияне прячутся в отелях без света: новости 20 июля

В Таиланде бушует ураган «Випха» Источник: CC BY-SA 2.0 / Andy Mitchell / Longboats, Nai Yang Beach, Phuket

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июля.

На Алтае вертолет полностью ушел под воду

На Алтае частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку на воду в акватории Телецкого озера. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось в ночь на 20 июля. Причиной жесткой посадки стали технические неполадки. Вертолет начал стремительно снижаться, и пилот принял решение сесть на воду.

На борту находилось два человека. По информации Telegram-канала Mash, они смогли самостоятельно выбраться из воды и вызвать скорую помощь.

Одному из пилотов диагностировали открытый перелом голени и ссадины, второму — многочисленные мелкие порезы.

Вертолет полностью затонул. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Лос-Анджелесе у самолета загорелся двигатель сразу после взлета

Двигатель у самолета Boeing 767-400 загорелся почти сразу после взлета. Один из пассажиров рассказал, что проблемы с бортом начались еще на земле.

На кадрах видно, как двигатель воздушного судна вспыхнул после взлета Источник: LA Flights Live

Летевший этим рейсом мужчина написал в Сети, что отправку из Лос-Анджелеса задержали из-за проблем с техобслуживанием самолета.

По его словам, борт дольше обычного взлетал, а уже в воздухе замедлил ход и перестал набирать высоту. Самолет вернулся обратно в аэропорт и успешно сел. К счастью, никто не пострадал.

В России предложили смягчить требования к тонировке

Требования к тонировке передних боковых стекол авто предложили смягчить. Соответствующее письмо глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.

Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. В противном случае предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«Представляется, что не случайно во многих южных странах, а также в отдельных североамериканских штатах предусмотрена ответственность водителя как раз за отсутствие тонировки. Тщательное изучение такого опыта позволит в том числе скорректировать действующие нормы и требования под специфические климатические условия Евразийского союза, поможет усовершенствовать законодательство и в итоге разрешить частичную тонировку стекол в интересах автомобилистов», — говорится в документе.

Нилов отметил, что во многих регионах экономического союза температура воздуха достигает плюс 30–40 градусов и выше. Помимо невыносимой жары в салоне, прямые солнечные лучи создают существенные помехи при управлении машиной, что представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения, передает ТАСС.

Новые выбросы нефти

Новые выбросы мазута обнаружили на пляжах Краснодарского края. В Темрюкском районе устраняют локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В штабе отметили, что на берегу от поселка Волна до Веселовки по состоянию на 18 июля протяженность загрязнения участка составила свыше 15 километров. Там обнаружили пятна нефтепродуктов диаметром до 10 сантиметров.

Побережье очищают 70 сотрудников МЧС, 48 специалистов «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров. Также задействована тяжелая техника.

Это первый серьезный выброс нефти за долгое время Источник: Оперштаб Кубани / Telegram

Украина предложила РФ новые переговоры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу делегаций двух стран. Эту информацию в своем Telegram-канале опубликовал Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне встречу на следующей неделе», — заявил Зеленский в видеообращении.

В российской переговорной группе подтвердили, что такое предложение поступило от украинской стороны. Кроме того, российская сторона не раз заявляла о продолжении контактов. Представители РФ уверены, что сигналы из Киева позволяют рассчитывать, что скоро появится дата очередного раунда переговоров.

Транспортный коллапс

Из-за атаки украинских беспилотников в России вновь начался транспортный коллапс. В регионах задерживают поезда из-за аварии контактной сети в Ростовской области. Было сбито расписание поездов. С опозданием следуют 75 пассажирских составов. Их список мы публиковали здесь.

Однако расписание было нарушено не только у поездов, но и у авиарейсов. Пассажиры спят где придется и часами ждут возможности улететь. Что происходит в главных аэропортах страны, рассказали здесь.

Источник: читатель MSK1.RU

Землетрясение и угроза цунами на Камчатке

Три землетрясения подряд произошли на Камчатке, магнитуда самого крупного составила 7,6 балла. После этого в регионе объявили угрозу цунами. Подробности сообщили в краевом управлении МЧС.

Жителей просят держаться подальше от воды, эвакуация пока не требуется Источник: 112 / Telegram

«Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольском. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра», — предупредило ведомство.

Жители делятся кадрами с момента землетрясения Источник: 112 / Telegram

На кадрах видно, как все продукты попадали с полок магазина Источник: 112 / Telegram

Новая индексация пенсий в России

С осени в России вновь повысят пенсии до 7,6%. Индексация коснется всех, кто получает пенсию от силовых структур. Это включает бывших военнослужащих Министерства обороны, которые ушли в отставку по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в результате сокращения штата.

Также это касается сотрудников органов внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и Следственного комитета, если их пенсии рассчитываются по правилам, установленным для военнослужащих.

По какой формуле будут рассчитывать прибавку, мы рассказали здесь.

У берегов Индонезии загорелся паром с людьми

Паром KM Barcelona VA с 280 пассажирами загорелся у берегов Индонезии. Местные власти сообщили о четырех погибших, но, вероятно, их число будет расти, пишет Telegram-канал Baza.

Чтобы спастись от пламени, людям пришлось прыгать в воду. Спасатели из воды достают пассажиров и экипажи рыбацких лодок.

Пламя охватило всё судно Источник: The Sun

К месту ЧП направили три судна — M Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9F. По информации местных СМИ, 150 человек были спасены благодаря работе оперативных служб и рыбаков. Остальные, предположительно, числятся пропавшими без вести.

Спасаясь от огня, пассажиры прыгали в воду даже с маленькими детьми Источник: The Sun

Российские туристы остались без света в Таиланде

Сильный тропический шторм лишил россиян электричества в Таиланде. Стихия не на шутку разыгралась на Пхукете. Очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что безумный ветер сносит крыши с вилл и остановок, ломает деревья и рекламные щиты.

Туристы и местные жители делятся кадрами и последствиями после шторма Источник: SHOT / Telegram

Все пляжи и заведения закрыты. Туристам ничего не остается, как сидеть в отеле, но там нет электричества, а когда оно появится — неизвестно. Синоптики прогнозируют риск наводнений и оползней.

+2

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем события недели в отдельном дайджесте.

Еще мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.