Бывшего начальника ярославского МЧС приговорили к трем годам колонии из-за трехкомнатной квартиры

Бывший заместитель министра МЧС РФ и экс-начальник ярославского МЧС Павел Барышев получил три года колонии за мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию документов. Об этом 4 июля сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
Военный суд признал экс-замглавы МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Как установили следствие и суд, в 2017–2019 годах Барышев сфальсифицировал документы о своем праве на жилье и предоставил их в суд. На основании этих бумаг ему была выделена трехкомнатная квартира в Подмосковье, что причинило государству ущерб в особо крупном размере.
В результате суд приговорил 66-летнего Барышева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года в отношении бывшего заместителя министра МЧС России Павла Барышева Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье, связанной с мошенничеством в особо крупном размере. По данным следствия, Барышев за три года создал подложные документы, согласно которым он имел право на обеспечение жильем. Руководствуясь этими документами, как считает следствия, экс-замминистра похитил трехкомнатную квартиру стоимостью не менее 20 миллионов рублей в Московской области.
Что известно о Павле Барышеве
Павел Барышев родился 15 июня 1959 года в Кинешме Ивановской области. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, затем Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. С 1980 по 1986 годы служил в вооруженных силах СССР.
На работу в Ярославль он перешел с 1988 года, занимался гражданской обороной города. В 2002 году был назначен главой ярославского управления МЧС РФ. Спустя чуть больше 10 лет Барышев перешел на работу в Академию гражданской защиты. В марте 2013 года его назначили руководителем Академии.
В феврале 2017 года Владимир Путин повысил его до поста заместителя главы МЧС России. 1 мая 2021 года Павла Барышева освободили от должности указом президента, причина тогда не раскрывалась.
В 2018 году президент России Владимир Путин присвоил Барышеву звание генерал-полковника.
Из МЧС Барышев перешел в министерство природных ресурсов. Он работал заместителем министра. По информации РБК, чиновник занимался вопросами в области защиты государственной тайны, в его управлении были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов.
19 июня 2024 года Павла Барышева уволили с должности указом Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».
Павел Барышев женат, имеет двоих детей.