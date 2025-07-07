Бывшего начальника ярославского МЧС приговорили к трем годам колонии из-за трехкомнатной квартиры

Павел Барышев родился 15 июня 1959 года в Кинешме Ивановской области. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, затем Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. С 1980 по 1986 годы служил в вооруженных силах СССР.

На работу в Ярославль он перешел с 1988 года, занимался гражданской обороной города. В 2002 году был назначен главой ярославского управления МЧС РФ. Спустя чуть больше 10 лет Барышев перешел на работу в Академию гражданской защиты. В марте 2013 года его назначили руководителем Академии.

В феврале 2017 года Владимир Путин повысил его до поста заместителя главы МЧС России. 1 мая 2021 года Павла Барышева освободили от должности указом президента, причина тогда не раскрывалась.

В 2018 году президент России Владимир Путин присвоил Барышеву звание генерал-полковника.

Из МЧС Барышев перешел в министерство природных ресурсов. Он работал заместителем министра. По информации РБК, чиновник занимался вопросами в области защиты государственной тайны, в его управлении были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов.

19 июня 2024 года Павла Барышева уволили с должности указом Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».

Павел Барышев женат, имеет двоих детей.