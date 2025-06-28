Разрушенные здания и человеческие жертвы: в Пакистане прогремел взрыв

В Пакистане машина въехала в военную колонну на северо-западе страны. В результате погибли 16 солдат и еще несколько получили ранения.

Местное СМИ Khyber Chronicles со ссылкой на источники в службе безопасности пишет, что нападение было совершено на армейский конвой на рынке Хади в Мир-Али, недалеко от афганской границы. Издание сообщает о том, что пострадали 24 человека, в том числе 14 гражданских лиц. По данным AFP, 10 военнослужащих получили ранения, а 19 гражданских лиц — травмы. В их числе есть шестеро детей.