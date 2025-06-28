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Происшествия Разрушенные здания и человеческие жертвы: в Пакистане прогремел взрыв

Разрушенные здания и человеческие жертвы: в Пакистане прогремел взрыв

Десятки людей пострадали

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Многим потребовалась медицинская помощь | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUМногим потребовалась медицинская помощь | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Многим потребовалась медицинская помощь

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

В Пакистане машина въехала в военную колонну на северо-западе страны. В результате погибли 16 солдат и еще несколько получили ранения.

— Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат, — говорится в материале AFP. 

Местное СМИ Khyber Chronicles со ссылкой на источники в службе безопасности пишет, что нападение было совершено на армейский конвой на рынке Хади в Мир-Али, недалеко от афганской границы. Издание сообщает о том, что пострадали 24 человека, в том числе 14 гражданских лиц. По данным AFP, 10 военнослужащих получили ранения, а 19 гражданских лиц — травмы. В их числе есть шестеро детей.

В результате взрыва также обрушились крыши двух домов, пострадали шесть детей, сообщил AFP сотрудник полиции, работающий в этом районе. Спасательные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хафиз Гуль Бахадур». 

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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