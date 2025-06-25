В многоэтажке Махачкалы рухнул лифт с детьми: новости 25 июня

В лифте находились 9 человек Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июня.

ИИ сможет защищать людей от дипфейков

В будущем ИИ сможет не только создавать, но и защищать от дипфейков, заявил сооснователь Positive Technologies и фонда «Сайберус» Юрий Максимов на ПМЭФ-2025.

«К примеру, искусственный интеллект может выступить от лица человека, симулировать какие-то кусочки разговора, использовать какие-то фразы. И дипфейк будет работать не только на стороне атакующего, но и защищающего», — поделился эксперт.

Текущие методы борьбы с дипфейками являются временным решением, считает Максимов. Он отметил, что стороны всегда будут стремиться к своим целям, и если методы обнаружения дипфейков уступят методам их создания, изменится процесс коммуникации.

Максимов предположил, что в будущем появятся устройства, сигнализирующие о проблемах, а с развитием интерфейсов, таких как Neuralink, пользователи смогут ощущать эти сигналы на уровне чувств и сознания, передают РИА Новости.

На Землю снова обрушится магнитная буря

Россиян предупредили об усилении геомагнитной активности. Это будет в период 25 и 26 июня. По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, причиной магнитных бурь является попадание Земли в область межпланетной плазмы с повышенным потоком солнечного ветра. Источником возмущений служит крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на солнечной стороне, видимой с Земли.

Ученые прогнозируют, что незначительные геомагнитные возмущения россияне могли почувствовать утром 25 июня. К полудню они достигли максимума, прогнозируемого как G2 (максимальный G5).

По оценкам специалистов, сила магнитной бури к вечеру 25 июня немного снизилась до G1, но сохранится и в четверг, 26 июня.

Наводнение в Китае

Сильные наводнения случились в китайских уездах Жунцзян и Цунцзян провинции Гуйчжоу. Оттуда эвакуировали 80 тысяч человек. Об этом 25 июня сообщила газета Huanqiu Shibao.

В зоне наводнения продолжают работать спасательные бригады Источник: CCTV

«Уезд Жунцзян эвакуировал 12 домохозяйств и 48 тысяч человек, а уезд Цунцзян организовал эвакуацию 9438 домохозяйств и 32 тысяч человек», — говорится в публикации.

В обоих регионах действует режим наивысшего уровня реагирования на ЧС. В зоне наводнения продолжают работать спасательные бригады, состоящие из пожарных и добровольцев. Пострадавших эвакуируют на лодках.

Уже более 5 тысяч средств для оказания помощи пострадавшим выделил департамент по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших эвакуируют на лодках Источник: ТАСС / Reuters / Newsflare

В России предложили снизить ставки по семейной ипотеке

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обнулить ставку по семейной ипотеке, а также снизить первоначальный взнос до нуля при условии залога единственного жилья.

Миронов считает, что ставка в 6% годовых по программе семейной ипотеки для многих граждан является невыполнимой. Он предлагает снизить ее до 3%. С аналогичным предложением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Но он предложил установить ставку в зависимости от количества детей: 6% — для семьи с одним ребенком, 3% — для семьи с двумя и 0% — для семьи с тремя и более детьми.

У российских блогеров могут упасть доходы

Всё дело в том, что платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, собирается официально прекратить работу в России. Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Twitch заработал в 2007 году как justin.tv с трансляций жизни его создателя Джастина Кана. В 2011 году платформа сфокусировалась на игровых стримах, а в 2014 году Amazon купила ее за 970 миллионов долларов. Интеграция с Amazon Prime и добавление чатов/подписок усилили взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальным местом проведения киберспортивных турниров.

Аналогичным образом организаторы платформы уже поступали перед тем, как уйти из других стран. Например, подобная ситуация была в Южной Корее. Там Twitch прекратил работу в феврале прошлого года.

Недавно сервис ограничил высокое разрешение трансляций (1080p и 1440p) для российских стримеров, а в ночь на 24 июня и вовсе удалил эту возможность для пользователей с российскими IP-адресами. По информации представителей платформы, на такой шаг им пришлось пойти из-за снижения коммерческой целесообразности поддержки региона.

Эксперты считают, что из-за этого российские блогеры могут столкнуться с падением своих доходов. Возможны ограничения, связанные с международными платежами, из-за отключения российских банков от системы SWIFT. Подробнее об этом и об альтернативных площадках для российских стримеров мы рассказали здесь.

В ГД внесли законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов гражданства РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о том, что в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, который расширяет список причин для лишения приобретенного гражданства. Подробности об этом он опубликовал в своем telegram-канале.

Подробности с заседания по законопроекту Володин опубликовал в своем telegram-канале Источник: Вячеслав Володин / Telegram

В частности, в этот список предлагается включить такие действия, как совершение актов насилия сексуального характера, призывы к террористической деятельности и сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, направленное против безопасности РФ.

За что еще могут лишить приобретенного гражданства РФ:

пропаганда нацистской атрибутики или символики;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

В Китае обнаружили новые смертельно опасные вирусы

Ученые из Китая обнаружили в организме летучих мышей, обитающих на территории южнокитайской провинции Юньнань, сразу два десятка ранее неизвестных вирусов. Два из них оказались похожи на возбудителей лихорадок Хендра и Нипах. Подробности об этом опубликовали в научном журнале PLoS Pathogens.

Нипах (NiV) и Хендра (HeV) представляют собой патогены, которые разносятся летучими мышами из семейства крылановых. Они способны передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций с 60–80% уровнем летальности. Вспышки вируса Нипах нередко происходят в Южной и Юго-Восточной Азии со значительным числом фатальных жертв, а вирус Хендра за последние годы унес жизни нескольких австралийцев и сотен лошадей.

«Мы проанализировали набор патогенов, присутствующих в почках летучих мышей, обитающих на территории провинции Юньнань рядом с деревенскими фруктовыми садами и в соседних с ними пещерах. В ходе этого анализа мы выявили сразу два патогена, очень близких к вирусам Хендра и Нипах, чье проникновение в популяции домашних животных или людей может привести к серьезным последствиям», — сообщают исследователи.

Это открытие совершила группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Университета имени Сунь Ятсена Ши Мана. Летучих мышей для исследования ловили в провинции Юньнань в промежутке между 2017-м и 2021 годами. В общей сложности исследователи поймали 142 летучих мыши.

В Махачкале лифт с детьми упал с 12-го этажа

В Махачкале в одном из домов лифт рухнул с 12-го этажа. В это время в нем находились люди, среди них были и дети. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Свидетели сообщают, что в момент аварии в лифте были мужчина, женщина и трое детей. Никто не погиб, но одной из пострадавших понадобилась медицинская помощь.

Очевидцы рассказали подробности после падения лифта Источник: Онлайн Дагестан / Telegram

«В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает, но женщине потребовалась медицинская помощь», — сообщили СУ СКР по Дагестану.

На место приехали спасатели. Они помогли людям выбраться из лифта и отвезли их в больницу.

Следователи и прокуроры начали расследование, чтобы понять, почему это произошло. Специалисты также выясняют, не нарушались ли законы при эксплуатации лифта, потому что с этим домом уже были проблемы.

Дом называют злополучным, потому что там не так давно случилась авария со взрывом газа Источник: 112 / Telegram

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства», — рассказали в прокуратуре Дагестана.