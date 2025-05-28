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Дом обрушился на экскаватор: первые подробности ЧП в Ярославской области

Очевидцы переживали за состояние рабочих

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4 комментария
Экскаватор завалило | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЭкскаватор завалило | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Экскаватор завалило

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

28 мая в Ростове Великом в Ярославской области при демонтаже аварийного дома № 47 на ул. Пролетарской завалило экскаватор.

«Никто не пострадал. Немного помялся экскаватор. Его подняли, через полчаса он уже работал», — сообщил 76.RU глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.

Ранее Сергей Тихомиров предупреждал горожан быть осторожнее на данном участке.

«Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, не подвергайте свою жизнь опасности», — написал глава Ростова Великого во «ВКонтакте».

Ранее в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, на каком этапе находится замена трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля и когда ждать окончания этой работы.

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Комментарии
4
Гость
12 часов
Не много помялся и дальше работал 🤣
с++
11 часов
Величественно обрушился...
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