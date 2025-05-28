Дом обрушился на экскаватор: первые подробности ЧП в Ярославской области

Экскаватор завалило Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











28 мая в Ростове Великом в Ярославской области при демонтаже аварийного дома № 47 на ул. Пролетарской завалило экскаватор.

«Никто не пострадал. Немного помялся экскаватор. Его подняли, через полчаса он уже работал», — сообщил 76.RU глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.

Ранее Сергей Тихомиров предупреждал горожан быть осторожнее на данном участке.

«Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, не подвергайте свою жизнь опасности», — написал глава Ростова Великого во «ВКонтакте».