Когда заменят трамвайные пути в Брагине: ярославские власти назвали новые сроки

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, на каком этапе находится ремонт трамвайных путей в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, на каком этапе находится замена трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля и когда ждать окончания этой работы.

«Завершен демонтаж трамвайных путей на участке от больницы № 9 до разворотного кольца на улице Александра Невского. На большей части данного участка, в частности на улице Труфанова, выполнена укладка шпал, рельсов и произведены все сопутствующие работы. На оставшихся участках продолжаются работы по созданию котлована и переустройству инженерных коммуникаций. Всего в рамках этапа планируется заменить более 10 километров трамвайных путей», — сообщили порталу 76.RU в Минтрансе.

По информации властей, завершить работы в Дзержинском районе подрядчик планирует до конца лета.

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Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Изначально в компании заявляли, что абсолютно все работы завершатся во втором квартале 2025 года. Затем сроки сдвинулись. Ярославцам уже начали обещать, что к началу 2025 года будет модернизирована сеть в Дзержинском районе. Но и этого не произошло.

На данный момент в рамках концессионного соглашения заменили более 10 км путей, установили 10 остановочных комплексов, обновили контактную сеть, было запущено движение по трамвайному маршруту № 6к.

В ООО «Мовиста Регионы Ярославль» в феврале в качестве причины отставания от первоначального графика назвали особенности финансирования проекта.