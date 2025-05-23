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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Когда заменят трамвайные пути в Брагине: ярославские власти назвали новые сроки

Когда заменят трамвайные пути в Брагине: ярославские власти назвали новые сроки

На каком этапе находится работа

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67 комментариев
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, на каком этапе находится ремонт трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, на каком этапе находится ремонт трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, на каком этапе находится ремонт трамвайных путей в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщили, на каком этапе находится замена трамвайных путей в Дзержинском районе Ярославля и когда ждать окончания этой работы.

«Завершен демонтаж трамвайных путей на участке от больницы № 9 до разворотного кольца на улице Александра Невского. На большей части данного участка, в частности на улице Труфанова, выполнена укладка шпал, рельсов и произведены все сопутствующие работы. На оставшихся участках продолжаются работы по созданию котлована и переустройству инженерных коммуникаций. Всего в рамках этапа планируется заменить более 10 километров трамвайных путей», — сообщили порталу 76.RU в Минтрансе.

По информации властей, завершить работы в Дзержинском районе подрядчик планирует до конца лета.

Изначально работы должны были завершить во втором квартале 2025 года, однако сроки сдвинулись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзначально работы должны были завершить во втором квартале 2025 года, однако сроки сдвинулись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Пока новые рельсы появились не везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока новые рельсы появились не везде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Работы затянулись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы затянулись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Ремонт трамвайных путей проводят по концессионному соглашению | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРемонт трамвайных путей проводят по концессионному соглашению | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Изначально в компании заявляли, что абсолютно все работы завершатся во втором квартале 2025 года. Затем сроки сдвинулись. Ярославцам уже начали обещать, что к началу 2025 года будет модернизирована сеть в Дзержинском районе. Но и этого не произошло.

На данный момент в рамках концессионного соглашения заменили более 10 км путей, установили 10 остановочных комплексов, обновили контактную сеть, было запущено движение по трамвайному маршруту № 6к.

В ООО «Мовиста Регионы Ярославль» в феврале в качестве причины отставания от первоначального графика назвали особенности финансирования проекта.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в марте 2025 года сообщил, что ориентировочно модернизацию трамвайного хозяйства в Ярославле должны завершить в начале 2027 года.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Концессия Мовиста
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Комментарии
67
Гость
17 часов
Если закрыть что-то, то это быстро в Ярославле. Как поликлинику закрыли одним днем. А построить 3й год не могут, все споки переносят. В Ярославле что -то в срок сдается? Модет медведи пластиковые? Которые, кстати имеют уже неприглядный вид - внизу краска слезла, обнажился белый пластик, царапины на фигурах, не все информационные табло работают. В Демидовском сквере у медведя с книгой скоро легушки квакать будут - при каждом дожде в книге собирается вода - там слизь уже. Надо же было так непродуманно изготовить уличную скульптуру. Хотя скульптурами эти куски дешевого пластика со страшными одинаковыми мордами сложно назвать. Но денег в них вложено... на всякую ерунду у властей почему-то всегда находятся деньги.
Гость
16 часов
Регулярно, иногда не раз в день, езжу вдоль трамвайных путей, бывших, в Дзержинском районе. Вывод неутешительный. Работы ведутся из рук вон плохо. Часто бригада просто сидит весь день в своих телефонах на одном месте. Видимо не пришла техника или не подвезли материалы. И такая картина постоянно. Недавно укладывали плитку на дублере пр-та Дзержинского. Работа, которую можно сделать дня за 2 с запасом, заняла больше 4-х дней. И это всего лишь 7 рядов плитки с подготовкой на ширину дороги. Кстати, пути уложены неровно по отметкам, хотя основание делали по нивелиру. Также вызывает вопросы прямолинейность в местах стыковки выполняемых участков и сделанных ранее. Не все переезды еще сделаны. А время идет, лето закончится быстрее чем начнется. Помнится на 1 января 2025 года обещали пустить трамвай от 9-й больницы до Рио. Я понимаю, что цены дико изменились и инвестор сам в шоке. Тогда сделайте быстро хотя бы участок от больницы до ул. А.Невского. Готовность там высокая, надо просто нормально работать, обеспечивать бригады материалами, техникой, постоянным руководством на объекте. Мэрия тоже заняла странную позицию. Понятно, город не вкладывается, но работать-то надо! Утром проблемно уехать с ул. Труфанова, добавьте автобусы. Может быть сделать в часы пик сокращенный маршрут до центра в помощь 1-му и 50-му маршрутам.
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