По Украине нанесли массированный удар: Россия атаковала беспилотниками и ракетами

Иностранные СМИ публикуют последствия удара Источник: Reuters.com











Ночью 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Об этом днем в субботу сообщает Министерство обороны России.

Согласно официальной информации, целью удара стало предприятие военно-промышленного комплекса Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в пресс-релизе МО РФ.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Киевской области и еще восьми регионах Украины, сообщали местные СМИ. Взрывы гремели не только в Киеве, как отмечает РБК, но и в Одессе.

По данным военкоров, ВС РФ ударили по одному из ключевых предприятий ВПК Украины — заводу «Антонов» в Киеве, который обеспечивают украинскую армию беспилотниками.