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Происшествия Спецоперация на Украине По Украине нанесли массированный удар: Россия атаковала беспилотниками и ракетами

По Украине нанесли массированный удар: Россия атаковала беспилотниками и ракетами

Под ударом оказались военный завод и центр радиотехнической разведки

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Иностранные СМИ публикуют последствия удара | Источник: Reuters.comИностранные СМИ публикуют последствия удара | Источник: Reuters.com

Иностранные СМИ публикуют последствия удара

Источник:

Reuters.com

Ночью 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Об этом днем в субботу сообщает Министерство обороны России.

Согласно официальной информации, целью удара стало предприятие военно-промышленного комплекса Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные БПЛА, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в пресс-релизе МО РФ.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Киевской области и еще восьми регионах Украины, сообщали местные СМИ. Взрывы гремели не только в Киеве, как отмечает РБК, но и в Одессе.

По данным военкоров, ВС РФ ударили по одному из ключевых предприятий ВПК Украины — заводу «Антонов» в Киеве, который обеспечивают украинскую армию беспилотниками.

Перед этим с 20 по 23 мая Россия зафиксировала рекордное количество атак с применением украинских беспилотников — 788 запусков. В МИД РФ накануне обещали, что «Россия даст адекватный ответ» на атаки со стороны Украины, а целью станут военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

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Женя Авербах
корреспондент
Минобороны Украина Спецоперация на Украине Атака беспилотников
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