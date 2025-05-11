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Происшествия «Стрельба на Суздалке»: громкие хлопки напугали ярославцев в спальном районе

«Стрельба на Суздалке»: громкие хлопки напугали ярославцев в спальном районе

В полиции начали проверку после сообщений очевидцев

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1 комментарий
Что за звуки стрельбы были на Суздалке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЧто за звуки стрельбы были на Суздалке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Что за звуки стрельбы были на Суздалке

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Жители спального района Ярославля перепугались из-за странных звуков, похожих на выстрелы. Звонкие хлопки попали на записи городских камер в районе многоэтажек во Фрунзенском районе.

«Стрельба на Суздалке. Звуки выстрелов зафиксировала уличная камера на Щорса, дом 5. По словам свидетелей, стрельба была в районе Слепнева, дом 4А», — подписали видео в группе «Жесть Ярославль».

На видео заметно, как идущий по парковке ребенок после грохота закрывает руками уши.

Странные звуки попали на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, в отдел поступило сообщение по этому факту.

«Сотрудниками полиции проводится проверка», — уточнили в региональном управлении МВД России.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Звуки Стрельба Полиция
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Ты как здесь оказался? Стреляли...
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