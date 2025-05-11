«Стрельба на Суздалке»: громкие хлопки напугали ярославцев в спальном районе

Жители спального района Ярославля перепугались из-за странных звуков, похожих на выстрелы. Звонкие хлопки попали на записи городских камер в районе многоэтажек во Фрунзенском районе.
«Стрельба на Суздалке. Звуки выстрелов зафиксировала уличная камера на Щорса, дом 5. По словам свидетелей, стрельба была в районе Слепнева, дом 4А», — подписали видео в группе «Жесть Ярославль».
На видео заметно, как идущий по парковке ребенок после грохота закрывает руками уши.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, в отдел поступило сообщение по этому факту.
«Сотрудниками полиции проводится проверка», — уточнили в региональном управлении МВД России.