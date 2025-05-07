Войска Индии ударили по Пакистану. Страны на грани большой войны, и у обеих есть ядерное оружие

Момент атаки сняли на видео Источник: Рен ТВ / Telegram











Армия Индии сообщила, что нанесла удар по Пакистану. Власти назвали это операцией «Синдур». По данным военных, сегодня ночью индийские вооруженные силы нанесли удар по «террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире», откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии. Было атаковано девять объектов.

Источник: Рен ТВ / Telegram

В соцсетях делятся кадрами взрывов. Агентство Reuters сообщило, что в результате нападения погиб ребенок, еще двое человек ранены.

Минобороны Индии заявило, что его «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера». Ведомство также сообщило, что в ходе начавшейся операции против «террористической инфраструктуры» ни один пакистанский военный объект не был атакован.

Источник: Baza / Telegram

«Эти шаги последовали за варварским терактом в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и один непальский гражданин. Мы выполняем обязательство, что ответственные за эту атаку будут привлечены к ответственности», — сообщили в Минобороны Индии.

Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии, заявили источники SAMAA TV. Представитель армии страны заявил, что Пакистан ответит «полной силой». Авиацию страны подняли в воздух. Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

Обновлено в 06:08 (мск).

Количество жертв выросло. Восемь человек погибли, еще 35 ранены в Пакистане, сообщила пресс-служба пакистанской армии. В Индии погибли три жителя в результате «беспорядочной стрельбы» со стороны Пакистана, передала армия страны.

Сложные отношения между странами обострились после крупнейшего за последние годы теракта в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, в том числе и иностранный турист. Подробности о начале конфликта мы рассказывали в отдельном материале.

Пакистанская сторона ранее утверждала, что Индия будет использовать теракт в качестве предлога для нападения.

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24–36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — писал около недели назад пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.