На туристов в Индии напали террористы — они в упор расстреляли людей: новости 23 апреля

В результате трагедии в Индии погибли 28 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 апреля.

В Индии на туристов напали террористы

Отдых для туристов в Индии закончился катастрофой. Накануне на союзной территории Джамму и Кашмир отдыхающие приехали посмотреть на бескрайние поля и покататься на пони, а столкнулись с вооруженными террористами.

По информации телеканала News18 со ссылкой на силовые структуры, боевики расстреляли не менее 28 туристов. В числе жертв оказались жители Индии и путешественники из-за границы. Также есть пострадавшие.

Очевидцы сообщили, что террористы были одеты в военную форму и открыли беспорядочный огонь по людям. Туристы оказались случайными жертвами.

Очевидцы рассказали, как неизвестные открыли беспорядочный огонь по людям Источник: News18

По предварительной информации, за нападением стоят члены одной из преступных группировок Южной Азии. Это произошло впервые в долине Байсаран.

По имеющейся информации, среди погибших нет граждан России. Однако личности пострадавших от рук террористов пока не установлены.

Что будет, если просрочить паспорт за границей

В случае такого инцидента россиянам придется заплатить за просроченный документ штраф 2–3 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3–5 тысяч рублей и вернуться в Россию для получения нового. Речь идет о российском паспорте, потому что за границей его получить невозможно.

При замене паспорта сотрудник МВД проверяет срок действия старого документа. Если он истек, назначается штраф на основании статьи 19.15 КоАП РФ. У нарушителя есть два месяца на оплату штрафа. В противном случае он может быть удвоен, назначены исправительные работы до 50 часов или арест до 15 суток.

Недействительный российский паспорт усложняет оформление и заграничного паспорта. Если внутренний паспорт истек, но загранпаспорт еще действителен, то его можно будет получить за границей. А вот если оба паспорта истекли, необходимо подтвердить гражданство (от 3 месяцев), предоставить справку о возвращении и получить внутренний паспорт в России после оплаты штрафа, передает РИА Новости.

Землетрясение в Турции

В Стамбуле произошло землетрясение, которое длилось 10–15 секунд. Эпицентр находился на глубине 6,99 км под Мраморным морем. Об этом сообщил телеканал TRT.

На кадрах видно, как телеведущая пытается справиться с волнением от происходящего Источник: CNN Turk

Сразу после землетрясения люди начали массово выходить на улицы, опасаясь повторных толчков. В некоторых районах временно отключились электричество и интернет.

Жители города выбегали на улицы Источник: Кровавая барыня / Telegram

Примерно через час были зафиксированы повторные толчки магнитудой 3,9 в 50 км от Стамбула. Отмечается, что сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях.

Моменты подземных толчков попали в эфиры различных телеканалов Источник: EKOL TV

По информации губернатора Стамбула, проблем с энергосетями и водопроводами после землетрясения не возникало, обрушений нет. Однако позже стало известно, что травмы в результате стихийного бедствия получили 150 человек. Информацию об этом публикует РИА Новости со ссылкой на руководство провинции Стамбул.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью после землетрясения. Из-за паники люди прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает.

Группа иностранцев подала сигнал SOS с Эльбруса

Группа иностранных путешественников, находящихся на высоте 5350 метров на горе Эльбрус, подала сигнал о помощи. В Telegram-канале Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда говорится, что у двух участников восхождения наблюдаются симптомы горной болезни, а накануне погода резко ухудшилась.

Известно, что свой маршрут группа не регистрировала. На помощь туристам отправились 10 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поиски иностранных туристов ведут несмотря на плохие погодные условия Источник: Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России

«В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб. По предварительной информации, двое спустились самостоятельно. Поиск еще одного продолжается», — рассказали ТАСС в МЧС.

Поисковую операцию осложняют сильный ветер и глубокий снег.

Сотни коал расстреляли в Австралии

В Австралии произошла масштабная операция по отстрелу коал с вертолета. Правительство штата Виктория официально одобрило уничтожение более 700 особей коал. Снайперы, находившиеся на борту вертолета, открыли огонь по животным, пишет Sky News.

Зоозащитники раскритиковали власти за эти действия, однако чиновники попытались оправдаться. По их информации, причиной такого решения стали последствия пожаров в регионе. В марте 2025 года огонь уничтожил около 2000 гектаров кустарника, из-за чего животные остались без пищи, были обезвожены и находились на грани гибели от голода.

Премьер-министр штата Хасинта Аллан заявила, что решение было принято после тщательного анализа ситуации. Однако президент ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон считает, что снайперы, находившиеся на борту вертолета, не могли точно определить состояние здоровья животных, а также были ли у коалы детеныши или она была беременна. Он утверждает, что это решение не могло быть единственно верным. Депутаты тоже раскритиковали такие меры.