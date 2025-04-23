Перекрыли улицу, территорию оградили: в Ярославской области обрушился дом. Видео

В Ростове Великом Ярославской области ранним утром 23 апреля обрушилась часть аварийного дома на Пролетарской улице, 47.
«Он был признан аварийным и расселен два года назад», — рассказал глава городского поселения Сергей Тихомиров.
Также он уточнил, что дом отключен от всех сетей коммуникаций. Здание оградили. Специалисты будут разбирать части трехэтажки, которые могут представлять угрозу.
Из-за обрушения части дома движение транспорта по Пролетарской улице ограничили. Автобусы будут ездить по улице Бебеля.
На трехэтажку на Пролетарской улице в Ростове неоднократно жаловались жильцы. Коммуналку, построенную в довоенном 1933 году, заметно истаскало время. В декабре 2022 года один из подъездов в нем оброс сосульками изнутри. В народе здание называют «тридцатка».
В 2023 году в одной из квартир на первом этаже частично обвалилась стена. На тот момент средства на расселение получили 9 из 17 семей, проживавших в коммуналке. Позже удалось найти средства на переезд и для остальных.