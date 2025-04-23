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Происшествия Перекрыли улицу, территорию оградили: в Ярославской области обрушился дом. Видео

Перекрыли улицу, территорию оградили: в Ярославской области обрушился дом. Видео

На месте работают спецслужбы

1 691
6 комментариев
В Ростове Великом обрушился дом | Источник: Ростовский район / Vk.comВ Ростове Великом обрушился дом | Источник: Ростовский район / Vk.com

В Ростове Великом обрушился дом

Источник:

Ростовский район / Vk.com

В Ростове Великом Ярославской области ранним утром 23 апреля обрушилась часть аварийного дома на Пролетарской улице, 47.

«Он был признан аварийным и расселен два года назад», — рассказал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

Также он уточнил, что дом отключен от всех сетей коммуникаций. Здание оградили. Специалисты будут разбирать части трехэтажки, которые могут представлять угрозу.

Ранее ростовцы жаловались на состояние дома | Источник: Ростовский район / Vk.comРанее ростовцы жаловались на состояние дома | Источник: Ростовский район / Vk.com

Ранее ростовцы жаловались на состояние дома

Источник:

Ростовский район / Vk.com

Из-за обрушения части дома движение транспорта по Пролетарской улице ограничили. Автобусы будут ездить по улице Бебеля.

Глава Ростова рассказал подробности ЧП

Источник:

Сергей Тихомиров / Vk.com

Как будет ездить общественный транспорт в Ростове Великом | Источник: Ростовский район / Vk.comКак будет ездить общественный транспорт в Ростове Великом | Источник: Ростовский район / Vk.com

Как будет ездить общественный транспорт в Ростове Великом

Источник:

Ростовский район / Vk.com

На трехэтажку на Пролетарской улице в Ростове неоднократно жаловались жильцы. Коммуналку, построенную в довоенном 1933 году, заметно истаскало время. В декабре 2022 года один из подъездов в нем оброс сосульками изнутри. В народе здание называют «тридцатка».

В 2023 году в одной из квартир на первом этаже частично обвалилась стена. На тот момент средства на расселение получили 9 из 17 семей, проживавших в коммуналке. Позже удалось найти средства на переезд и для остальных.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Обрушился дом Ростов Великий ЧП
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Комментарии
7
Гость
1 час
а мы строим чужим за тысячи километров по всему миру за бэсплатно из своих материалов и за свой счёт
Гость
51 минута
малые города скоро вымрут(((,, да ещё и налоги на недвижимость увеличили,, ну и ладно, главное новые территории развивать, а малые города вымрут,, да кто их считает,,(
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