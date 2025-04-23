Перекрыли улицу, территорию оградили: в Ярославской области обрушился дом. Видео

В Ростове Великом обрушился дом Источник: Ростовский район / Vk.com











В Ростове Великом Ярославской области ранним утром 23 апреля обрушилась часть аварийного дома на Пролетарской улице, 47.

«Он был признан аварийным и расселен два года назад», — рассказал глава городского поселения Сергей Тихомиров.

Также он уточнил, что дом отключен от всех сетей коммуникаций. Здание оградили. Специалисты будут разбирать части трехэтажки, которые могут представлять угрозу.

Ранее ростовцы жаловались на состояние дома Источник: Ростовский район / Vk.com











Из-за обрушения части дома движение транспорта по Пролетарской улице ограничили. Автобусы будут ездить по улице Бебеля.

Глава Ростова рассказал подробности ЧП Источник: Сергей Тихомиров / Vk.com

Как будет ездить общественный транспорт в Ростове Великом Источник: Ростовский район / Vk.com











На трехэтажку на Пролетарской улице в Ростове неоднократно жаловались жильцы. Коммуналку, построенную в довоенном 1933 году, заметно истаскало время. В декабре 2022 года один из подъездов в нем оброс сосульками изнутри. В народе здание называют «тридцатка».