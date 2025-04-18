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Происшествия обзор Женщина отравила всю семью пасхальным яйцом: ребенок скончался, мать в реанимации. Новости 18 апреля

Женщина отравила всю семью пасхальным яйцом: ребенок скончался, мать в реанимации. Новости 18 апреля

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Семья получила отравленное шоколадное яйцо с поздравительной запиской | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСемья получила отравленное шоколадное яйцо с поздравительной запиской | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Семья получила отравленное шоколадное яйцо с поздравительной запиской

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 апреля.

Памятник Ленину превратили в площадку для скейтеров

В Свердловской области разгорелся скандал из-за памятника Ленину. В Верхней Пышме монумент превратили в площадку для скейтеров. Из-за этого они могут кататься прямо по монументу.

Как рассказали в Федерации скейтбординга России, проект заказала администрация города, а подготовила команда Legato Construction. Это архитекторы, строители и проектировщики, которые специализируются на создании экстрим-парков.

Постамент хотели использовать в качестве рампы

Источник:

Федерация скейтбординга России

Изначально территория вокруг памятника должна была быть благоустроена, и сохранение монумента было зафиксировано в проекте. Однако команда Legato предложила не просто сохранить памятник, а интегрировать его в пространство скейт-парка, сделав его частью новой городской среды.

Эта идея пришлась не по душе депутатам, и они уже раскритиковали за это городские власти. Однако в администрации Верхней Пышмы нашим коллегам с E1.RU заверили, что сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов — чья-то недобрая шутка. Памятник обещали сохранить и не использовать его в качестве рампы.

Источник: Федерация скейтбординга РоссииИсточник: Федерация скейтбординга России
Источник: Федерация скейтбординга РоссииИсточник: Федерация скейтбординга России
Источник: Федерация скейтбординга РоссииИсточник: Федерация скейтбординга России
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Источник: Федерация скейтбординга РоссииИсточник: Федерация скейтбординга России

Мораторий на ВПР

В России предлагают ввести временный запрет на проведение всероссийских контрольных работ в школах. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился с этой инициативой к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Цель — разработать единые критерии оценки.

Чернышов считает, что это позволит учащимся больше времени уделять углубленному изучению предметов, по которым проводятся контрольные работы. Депутат также беспокоится за сокращение времени на выполнение контрольных работ с 90 до 45 минут без уменьшения объема заданий. Он считает, что это может негативно сказаться на качестве образования, передает РИА Новости.

В США перевернулся школьный автобус

В американском штате Южная Каролина произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии один человек погиб, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местное дорожное патрулирование.

Последствия аварии со школьным автобусом в Южной Каролине

Источник:

Fox News

Группа учеников средней школы «Пайн Ридж» возвращалась с экскурсии на трех автобусах. У одного из них лопнуло колесо, после чего автобус перевернулся. В транспорте находились 35 учеников школы и трое взрослых.

«Восемнадцать [человек] пострадали, некоторые из них были госпитализированы. Один человек скончался», — отмечает телеканал со ссылкой на дорожный патруль Южной Каролины.

На месте аварии образовалась пробка, прибыло несколько машин скорой помощи | Источник: Fox NewsНа месте аварии образовалась пробка, прибыло несколько машин скорой помощи | Источник: Fox News
Источник: Fox NewsИсточник: Fox News

Остальные два школьных автобуса не пострадали в аварии. Власти занимаются расследованием инцидента.

Пляжи на черноморском побережье признали опасными

Крым и Севастополь готовы к летнему туристическому сезону, а вот прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям для организации отдыха. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

До полной очистки побережья и подтверждения соответствия нормам Роспотребнадзора открытие пляжей в Анапе и Темрюкском районе невозможно. На данный момент 141 пляж в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для отдыха.

По словам Поповой, в Краснодарском крае, от Новороссийска и далее на восток, не выявлено никаких загрязнений. Более 6 тысяч проб, взятых на этой территории, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам.

Течения в Черном море, как глубинные, так и поверхностные, имеют тенденцию к направлению с востока на запад. Это означает, что ученые и эксперты не ожидают распространения загрязнений в этой части черноморского побережья.

В России предложили сделать дополнительный выходной

Сделать понедельник выходным днем после Пасхи предложили депутаты Госдумы. С такой инициативой они обратились в правительство. Если законопроект одобрят, дополнительный выходной появится с 2026 года.

Министерство труда разрабатывает производственный календарь, который утверждает правительство. По Трудовому кодексу РФ власти могут переносить выходные и праздники. Например, 23 февраля перенесли на 8 мая, чтобы можно было отдыхать четыре дня подряд.

Авторы считают, что перенос выходного дня после Пасхи создаст условия для выражения религиозных чувств и позволит больше времени провести с близкими весной.

В Бразилии женщина отравила всю семью пасхальным яйцом

В Бразилии задержали 35-летнюю Жорделию Перейру Барбозу по подозрению в отравлении. Женщина отправила пасхальный презент семье своего бывшего партнера.

По информации местной полиции, семья получила отравленное шоколадное яйцо с запиской «С любовью, Мириан Лира. Счастливой Пасхи». Позже она позвонила по адресу, куда доставили яйцо, и спросила, дошел ли презент до адресата. А на вопрос Мириан Лиры о том, кто отправитель, Барбоза ответила: «Ты узнаешь, кто это» — и положила трубку.

В результате младший ребенок погиб, ему было 7 лет. Его сестра вместе с матерью находятся в реанимации. Полиция отправила образцы шоколадного яйца на экспертизу. Пока неизвестно, чем оно было отравлено, сообщает Mirror.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пасха Бразилия Анапа Отравление
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Комментарии
5
Гость
5 часов
почитал новую методичку от идеологов построения стабильной россии, теперь без стеснения как и до Революции власть снова сакральна и снова от Бога, интересно а он сам об этом знает и согласен? поздравляю недорогих россиян с очередным рывком
Гость
5 часов
Детей которых зарубили топором хоронили в одной могиле, денег у народа нет стояли равнодушные зеваки , от РПЦ и любимой власти конечно никто не пришёл и не помог вот это и есть Родина
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