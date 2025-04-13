«Поджег квартиру и разбил подъезд»: в Ярославле 21-летний парень устроил дебош в многоэтажке. Видео

В полиции рассказали, что случилось в многоэтажке на Суздальском шоссе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Вечером 12 апреля в Ярославле 21-летний горожанин устроил дебош в многоэтажке во Фрунзенском районе. Как уточнили в пресс-службе полиции, от жителей дома на Суздальском шоссе поступило несколько обращений.

«Сообщают, что на Суздальском шоссе, 54а мужик поджег квартиру и разбил подъезд. Приехали спецслужбы. Обстоятельства уточняются», — подписали видео из двора на Суздалке в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, к дому съехались несколько машин спасателей, а также полицейские и бригада медиков.

В Ярославле парень устроил дебош в многоэтажке — видео Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram, «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В ярославском управлении МВД России редакции 76.RU рассказали, что соседи пожаловались на неадекватное поведение одного из жильцов.

«Прибывшими на место полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии был установлен гражданин и впоследствии передан бригаде специализированной медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили 76.RU в полиции.

После проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

В МЧС России по Ярославской области сообщили, что по этому же адресу в одной из квартир случился пожар.

В доме на Суздальском шоссе произошел пожар Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области











«Ликвидация пожара в 21:59. В результате пожара уничтожено имущество на площади 4 квадратных метров, закопчена квартира на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.