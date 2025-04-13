«Поджег квартиру и разбил подъезд»: в Ярославле 21-летний парень устроил дебош в многоэтажке. Видео

Вечером 12 апреля в Ярославле 21-летний горожанин устроил дебош в многоэтажке во Фрунзенском районе. Как уточнили в пресс-службе полиции, от жителей дома на Суздальском шоссе поступило несколько обращений.
«Сообщают, что на Суздальском шоссе, 54а мужик поджег квартиру и разбил подъезд. Приехали спецслужбы. Обстоятельства уточняются», — подписали видео из двора на Суздалке в Telegram-канале «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, к дому съехались несколько машин спасателей, а также полицейские и бригада медиков.
В ярославском управлении МВД России редакции 76.RU рассказали, что соседи пожаловались на неадекватное поведение одного из жильцов.
«Прибывшими на место полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии был установлен гражданин и впоследствии передан бригаде специализированной медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили 76.RU в полиции.
После проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
В МЧС России по Ярославской области сообщили, что по этому же адресу в одной из квартир случился пожар.
«Ликвидация пожара в 21:59. В результате пожара уничтожено имущество на площади 4 квадратных метров, закопчена квартира на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.
На тушение выезжали три пожарных машины.