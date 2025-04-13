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Происшествия «Поджег квартиру и разбил подъезд»: в Ярославле 21-летний парень устроил дебош в многоэтажке. Видео

«Поджег квартиру и разбил подъезд»: в Ярославле 21-летний парень устроил дебош в многоэтажке. Видео

Первые подробности от полиции

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28 комментариев
В полиции рассказали, что случилось в многоэтажке на Суздальском шоссе | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ полиции рассказали, что случилось в многоэтажке на Суздальском шоссе | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В полиции рассказали, что случилось в многоэтажке на Суздальском шоссе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Вечером 12 апреля в Ярославле 21-летний горожанин устроил дебош в многоэтажке во Фрунзенском районе. Как уточнили в пресс-службе полиции, от жителей дома на Суздальском шоссе поступило несколько обращений.

«Сообщают, что на Суздальском шоссе, 54а мужик поджег квартиру и разбил подъезд. Приехали спецслужбы. Обстоятельства уточняются», — подписали видео из двора на Суздалке в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, к дому съехались несколько машин спасателей, а также полицейские и бригада медиков.

В Ярославле парень устроил дебош в многоэтажке — видео

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram, «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В ярославском управлении МВД России редакции 76.RU рассказали, что соседи пожаловались на неадекватное поведение одного из жильцов.

«Прибывшими на место полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии был установлен гражданин и впоследствии передан бригаде специализированной медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили 76.RU в полиции.

После проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

В МЧС России по Ярославской области сообщили, что по этому же адресу в одной из квартир случился пожар.

В доме на Суздальском шоссе произошел пожар | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской областиВ доме на Суздальском шоссе произошел пожар | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

В доме на Суздальском шоссе произошел пожар

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

«Ликвидация пожара в 21:59. В результате пожара уничтожено имущество на площади 4 квадратных метров, закопчена квартира на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — указали в ведомстве.

На тушение выезжали три пожарных машины.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дебош ЧП Полиция Соседи Пожар в многоэтажке
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Комментарии
28
Гость
9 часов
Чему блин удивляться то
Гость
10 часов
Сначала полиция в Ярославле отказывается отвозить на освидетельствование наркоманов,не составляет протоколы об отказе пройти освидетельствование на предмет употребления наркотиков,а потом, оборзевшие от безнаказанности наркоши,совершают преступления,иногда особо тяжкие.Когда уже губернатор Евраев заставит работать полицию?!
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