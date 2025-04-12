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Происшествия Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Виталий Богуславский скончался после продолжительной болезни

1 592
4 комментария
Пик творчества Богуславского пришелся на 1970–1980-е | Источник: кадр из к/ф «Москва слезам не верит»Пик творчества Богуславского пришелся на 1970–1980-е | Источник: кадр из к/ф «Москва слезам не верит»

Пик творчества Богуславского пришелся на 1970–1980-е

Источник:

кадр из к/ф «Москва слезам не верит»

Умер директор культового фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына продюсера Александра Богуславского.

«Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — уточнил Александр.

Богуславский был продюсером семи фильмов, снятых в 1977–1988 годы. Среди других его работ — «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Безотцовщина» и «Охота на лис».

Премьера мелодрамы «Москва слезам не верит» состоялась в конце 1979 года, а уже в следующем стала лидером кинопроката в СССР. За год картину просмотрели более 90 миллионов зрителей. Кинолента была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также номинирована на премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь».

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Москва слезам не верит Фильм Продюсер Москва Скончался
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Комментарии
4
Гость
16 часов
Очередь потихоньку неизбежно движется..
Гость
23 часа
главное чтобы Таврический жил
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