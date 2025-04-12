Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Богуславский был продюсером семи фильмов, снятых в 1977–1988 годы. Среди других его работ — «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Безотцовщина» и «Охота на лис».

Премьера мелодрамы «Москва слезам не верит» состоялась в конце 1979 года, а уже в следующем стала лидером кинопроката в СССР. За год картину просмотрели более 90 миллионов зрителей. Кинолента была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также номинирована на премию Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь».