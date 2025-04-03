«Сначала красное зарево, потом взрыв». Репортаж из деревни Бурети, где упал бомбардировщик Ту-22МЗ Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22МЗ. Это произошло ночью 3 апреля в нескольких сотнях метров от деревни Бурети Усольского района. На борту находилось четыре члена экипажа, все они катапультировались, к сожалению, один летчик погиб. Всю информацию об этом мы собирали в онлайн-трансляции. Журналисты «ИрСити» побывали на месте катастрофы и узнали, что происходит в деревне на утро после трагедии.

Информация о происшествии появилась около часа ночи. Как сообщили в Минобороны, самолет Ту-22МЗ, выполнявший плановый полет, потерпел крушение, экипаж из четырех человек катапультировался. Но при приземлении один человек погиб. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.



При падении самолет задел линию электропередачи, оставив без света три поселка — Средний, Новомальтинск и Буреть. К 5 утра без электроснабжения оставалась только одна Буреть. Уже в обед подачу электричества возобновили.

Обломки разбросало по полю

Буреть — маленькая деревенька в Усольском районе. Считается одной из самых старинных в Иркутской области. Чтобы туда доехать из Иркутска, нужно преодолеть по трассе больше 100 километров.

Нас удивило бездонное голубое небо, которое разлилось над Буретью Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Въезд в деревню охраняют военные Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Утром над ней яркое голубое небо, курчавые облака и прекрасное весеннее солнце. На улицах тихо и спокойно. Но на въезде дежурят военные и полицейские, которые ограждают место страшной трагедии от глаз проезжающих мимо людей.



Над полем, где развернулась настоящая трагедия, гуляют облака Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Самолет чудом не упал на жилые дома, поэтому среди гражданского населения никто не пострадал. Удар был такой силы, что обломки раскидало по полю на большой территории и по обе стороны от дороги. Обгоревшие детали лежат совсем близко к домам — примерно в 20–50 метрах.

Воздух над местом трагедии наполнен запахом горевшего керосина.

На поле много крупных и небольших обломков Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











То, что осталось от самолета, лежит совсем недалеко от домов Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Обломки лежат по обе стороны дороги Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Ту-22МЗ — это дальний ракетоносец-бомбардировщик. Он разработан в конструкторском бюро Туполева, первый полет модели прошел еще в 1977 году. В 2018 году самолету устроили глубокую модернизацию.



«Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Всего было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций», — пишет ОАК «Туполев».

Местность выглядит страшно, невозможно представить кошмар, которые испытали люди Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











При падении самолет задел ЛЭП, обесточив сразу три поселка Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Энергетики начали ремонт вскоре после трагедии Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Приехав на место, мы встретили нескольких подростков на велосипедах. Они торопились к месту событий. Несколько человек покивали, что что-то видели, но в подробности вдаваться не стали.

Подростки на велосипедах очень хотели попасть на место событий Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В магазине нам повезло. Продавец оказалась не местной, на работу она приехала утром. Рассказала, что сначала дорога была и вовсе перекрыта, никого не впускали и не выпускали из села, но потом удалось проехать. А ее помощница поделилась, что ее родители ходили к месту трагедии. И вспомнила, что после того, как бомбардировщик упал, над Буретью пронеслось еще три воздушных судна.

Самолеты летают над деревней часто и каждый день. «Дорога-то у них одна», — заметила одна из женщин.

Подошедшая за продуктами посетительница оказалась словоохотливее и рассказала, что ночью сквозь шторы видела вспышку и слышала гул, но приняла его за вой ветра.

— Ветер как будто бы подул. У меня Яшка только-только засыпать начал. Думаю: сейчас бы фрамугу у меня не вынесло и я закрою окно, и он вот уснул, и вспышка яркая. Еще думаю: как странно, ветер дует, а шторы не шевелятся, — поделилась она.

«Такой свист, будто ракета летит»

Марина Викторовна живет в доме неподалеку от места крушения самолета. По ее словам, около полуночи она не спала, дожидалась, когда вернется муж из гаража, где он ремонтировал машину. «Только за дверь взялась, за ручку, и в этот момент такой свист, как будто ракета летит. Я дверь уже открыла, и вижу огонь, так светло стало, как днем», — поделилась она.

Жалко, что парень погиб, летчик, дотянул [до поля]. А если бы вот так вот [в дома], ночь, люди спят, представьте, упал бы он, это и нам бы горе было, и им бы было горе. Марина Викторовна жительница села Буреть, очевидец крушения Ту-22МЗ

«Взрывной волной у нас даже все двери пооткрывались. Меня ударило сильно по ногам, так об эту дверь меня колыхнуло. Муж меня скорее затащил в гараж, меня всю трясло», — делится женщина.

После того как супруги вышли из своего укрытия, они увидели, как начали взрываться детали самолета, который задел высоковольтную линию электропередачи.

Марина Викторовна считает, что пилоты до последнего уводили самолет от жилых домов. По ее словам, осколки разбросаны на большой территории. «Получилось так, что он там начал рушиться, а к нам уже долетел только нос», — говорит она, добавив, что летчики катапультировались по очереди.

Обстановка в деревне Бурети на утро после авиакатастрофы Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В другом доме, который находится к месту крушения ближе всех, удара не почувствовали.

— Он упал очень тихо. И только потом был взрыв, от которого затрясся весь дом. Мы шторы отодвинули, а там огонь. Как будто всё поле горит. Сразу поняла, что самолет упал, больше ничего такого не может быть. Там же всё поле горело, керосин, — рассказала женщина.

Затем начали взрываться, как говорят местные, «патроны». Тут люди всерьез испугались, что огонь с пустых полей дойдет до их домов.

Еще одна местная жительница Любовь Григорьевна смотрела телевизор, когда самолет падал. Сначала она подумала, что взорвалась подстанция.

Сначала зарево такое красное, потом взрыв. А потом тишина. Я позвонила соседям, они говорят, что самолет упал. Любовь Григорьевна жительница села Буреть

— Как парашютисты катапультировались, не видела: темно было, — добавила Любовь Григорьевна.

«Внучка ко мне не приезжает: боится»

Трагедия в Бурети напомнила авиакатастрофу, которая произошла в Михайловке в августе 2024 года. Тогда также упал бомбардировщик Ту-22МЗ, на борту которого было четверо членов экипажа. Пилоты так же уводили самолет от жилых домов и успели катапультироваться. Один летчик погиб, за остальными присматривали врачи.

Оба населенных пункта находятся совсем недалеко от военного аэродрома, поэтому местные жители примерно одинаково говорят о постоянно летающих самолетах: «Привыкли».

После трагедии в жизни Бурети как будто ничего не поменялось: та же старая трава, то же небо и те же весенние заботы Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











В Бурети мы разговаривали с Сергеем, который живет недалеко от места падения самолета. Он вообще не показал никаких эмоций по поводу катастрофы.

Но всю ночь и первую половину дня деревня была обесточена Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Свет включили в обед Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Сетевики приступили к работе примерно через час после крушения самолета Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











— Ну упал да упал, да и всё. Падают они не каждый день, но летают каждый. Уже привыкли просто к этому. Я за компьютером сидел в это время, ну хлопок слышал, — рассказал очевидец.

— А не видели, как пилоты катапультировались? Может быть, помогали пилотам, которые катапультировались?

— Кто помогал-то? Никто ничего не помогал, пришли, посмотрели и ушли, — отмахнулся Сергей.

— А военные быстро приехали?

— Быстро. Ну они и раньше быстро приезжали. В 85-м году, например, в 84-м году, 15 минут, может, не знаю, по времени сколько. У меня супруга выходила. Я позже вышел. Он где-то между нашими домами упал, — поделился Сергей.

Так-то мы привычные, летают да летают. А теперь-то я боюсь. После Михайловки страшно было. жительница деревни Бурети

Марина Викторовна, которая стала очевидцем падения самолета, заметила, что жители Бурети периодически жалуются на то, что военные самолеты летают над жилыми домами.

— Ко мне внучка даже не приезжает. Она говорит: «Баба, я к тебе боюсь [ездить]». Это страшно, когда они летают, всё в доме трясется, — посетовала Марина Викторовна.

Многие жители Бурети отнеслись спокойно и даже прохладно к вопросам о произошедшем Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Самолетов они никогда не боялись: рядом военный аэродром, поэтому летают постоянно Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Это пассажирский лайнер, военных самолетов после трагедии видно не было Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











У женщины служат два сына, один из них обслуживает самолеты на военном аэродроме в Среднем.

— Вчера я сама ему позвонила, потому что думала, он на полетах. Я ему позвонила, я говорю: «Сыночка, всё хорошо, мы живы». А он ничего не понял, он спрашивает: «Мама, что случилось?» Я говорю: «Самолет упал прям на зады». Дочери в Иркутск позвонила, чтобы не переживали, — рассказала Марина Викторовна.

Любовь Григорьевна, которая видела зарево и слышала взрыв, поделилась, что живет в Бурети с 1990-х годов и, конечно, уже привыкла к самолетам.

— Целая армада идет туда. Потому что аэродром рядом. Не страшно, привыкли. Теперь страшно, конечно, но что остается? А я тем более посмотрела, как там в Курске, это же кошмар. Ну мы, наверное, перетерпим это всё равно. Самолеты-то должны работать. Военные должны летать. Кто-то нас должен защищать, — рассудила Любовь Григорьевна.