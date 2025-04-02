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Происшествия Вся дорога — в кирпичах: под Ярославлем столкнулись два большегруза. Видео

Вся дорога — в кирпичах: под Ярославлем столкнулись два большегруза. Видео

Публикуем первые подробности аварии

7 573
6 комментариев
В Ярославле столкнулись два грузовика | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле столкнулись два грузовика | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле столкнулись два грузовика

Источник:

читатель 76.RU

2 апреля под Ярославлем на Суринском путепроводе произошла авария с участием двух грузовиков.

«Кабина — отдельно, машина — отдельно», — сообщил с места читатель 76.RU.

Очевидцы засняли последствие аварии на Суринском путепроводе

Источник:

читатель 76.RU

На видео очевидцам удалось заснять последствия столкновения: по дороге раскидало кирпичи, по обе стороны проезжей части — грузовики, у одного перевернута кабина. На месте происшествия работает скорая помощь.

На Суринском путепроводе произошла авария | Источник: читатель 76.RU ТимурНа Суринском путепроводе произошла авария | Источник: читатель 76.RU Тимур
На месте аварии работала скорая помощь | Источник: читатель 76.RU ТимурНа месте аварии работала скорая помощь | Источник: читатель 76.RU Тимур
Очевидцы сообщили, что авария произошла у кладбища | Источник: читатель 76.RU ТимурОчевидцы сообщили, что авария произошла у кладбища | Источник: читатель 76.RU Тимур

«Дорога перекрыта, собирается пробка», — сообщил читатель 76.RU Тимур.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», в каждую сторону пробка растянулась больше чем на два километра.

В результате аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс.Карты»В результате аварии образовалась пробка | Источник: «Яндекс.Карты»

В результате аварии образовалась пробка

Источник:

«Яндекс.Карты»

Мы запросили комментарий у УМВД по Ярославской области по поводу ДТП.

Обновление на 12:20

В УМВД по Ярославской области сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадавших нет. Столкнулись два грузовых автомобиля.

Ранее стало известно о ДТП на мосту через Которосль, где «Газель» врезалась в отбойник.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Авария ДТП Ярославль
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Комментарии
6
Гость
2 апреля, 14:11
Там вдоль окружной сплошной шанхай. Настроили каких-то домушек и у каждой свой выезд на дорогу. В результате постоянно возникают аварийные ситуации, особенно около шиномонтажа, т.к. в наглую пересекают двойную сплошную где захочется. Надо отгородить все эти постройки от ЮЗОД сплошным отбойником, пусть себе строят дорогу вдоль окружной с выездом у Суринского моста.
Гость
2 апреля, 13:07
Кирпичики не выбрасывайте, приеду наберу немного , надо ямы в деревне заделать , вся дорога убита
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