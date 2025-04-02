Вся дорога — в кирпичах: под Ярославлем столкнулись два большегруза. Видео

2 апреля под Ярославлем на Суринском путепроводе произошла авария с участием двух грузовиков.
«Кабина — отдельно, машина — отдельно», — сообщил с места читатель 76.RU.
На видео очевидцам удалось заснять последствия столкновения: по дороге раскидало кирпичи, по обе стороны проезжей части — грузовики, у одного перевернута кабина. На месте происшествия работает скорая помощь.
«Дорога перекрыта, собирается пробка», — сообщил читатель 76.RU Тимур.
Судя по сервису «Яндекс.Карты», в каждую сторону пробка растянулась больше чем на два километра.
Мы запросили комментарий у УМВД по Ярославской области по поводу ДТП.
Обновление на 12:20
В УМВД по Ярославской области сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадавших нет. Столкнулись два грузовых автомобиля.
Ранее стало известно о ДТП на мосту через Которосль, где «Газель» врезалась в отбойник.