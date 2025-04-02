Вся дорога — в кирпичах: под Ярославлем столкнулись два большегруза. Видео

В Ярославле столкнулись два грузовика Источник: читатель 76.RU











2 апреля под Ярославлем на Суринском путепроводе произошла авария с участием двух грузовиков.

«Кабина — отдельно, машина — отдельно», — сообщил с места читатель 76.RU.

Очевидцы засняли последствие аварии на Суринском путепроводе Источник: читатель 76.RU

На видео очевидцам удалось заснять последствия столкновения: по дороге раскидало кирпичи, по обе стороны проезжей части — грузовики, у одного перевернута кабина. На месте происшествия работает скорая помощь.

«Дорога перекрыта, собирается пробка», — сообщил читатель 76.RU Тимур.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», в каждую сторону пробка растянулась больше чем на два километра.

В результате аварии образовалась пробка Источник: «Яндекс.Карты»











Мы запросили комментарий у УМВД по Ярославской области по поводу ДТП.

Обновление на 12:20

В УМВД по Ярославской области сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадавших нет. Столкнулись два грузовых автомобиля.