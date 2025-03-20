Потерпевшие по всей России: в Ярославле вынесли приговор бизнесмену-строителю

В Ярославле вынесли приговор строительному бизнесмену Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, Ярославский областной суд / Vk.com











В Ярославле бизнесмена Владимира Хачатурова признали виновным по делу о мошенничестве при строительстве домов. Как сообщили в прокуратуре, потерпевшими по делу проходят 65 жителей Вологодской, Московской, Тверской, Ярославской и иных областей.

«В 2020–2022 годах обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО „Дрим Хаус“, ООО „Космодом“ и ООО „Лидер Профи“, заключал с гражданами договоры на строительство деревянных домов и бань. <…> Полученные денежные средства похищал. Причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей, — указали в прокуратуре со ссылкой на суд.

По данным ведомства, Хачатуров создавал видимость работ и привозил на участки клиентов стройматериалы. Однако исполнять обязательства не планировал.

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус» за 2021 год, Владимир Хачатуров из Подмосковья официально числится владельцем только ООО «Космодом», строительная фирма указана как действующее предприятие. При этом Владимир также регистрировался как индивидуальный предприниматель в 2015 году, по данным на 2020 год ИП исключен как недействующий.

Приговор бизнесмену вынесли 19 марта. За мошенничество при строительстве деревянных домов ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Он взят под стражу в зале суда», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил. Из 65 потерпевших судом удовлетворены гражданские иски 45 потерпевших.