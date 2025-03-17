НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Происшествия подробности Пострадал 6-месячный малыш: назвали предварительную причину ДТП в Ярославле

Пострадал 6-месячный малыш: назвали предварительную причину ДТП в Ярославле

В больницу доставили пять человек

5 932
2 комментария
В ДТП в Ярославле пострадал ребенок | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ ДТП в Ярославле пострадал ребенок | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В ДТП в Ярославле пострадал ребенок

Источник:

В ДТП на Большой Норской улице в Дзержинском районе Ярославля пострадал шестимесячный мальчик. Ребенок оказался в числе пятерых людей, которых увезли с места аварии.

«Шевроле» и «Хендай» столкнулись вечером 17 марта. В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину ДТП. По данным правоохранителей, 33-летний водитель иномарки «Хендай» выехал на встречную полосу.

«Водитель, управляя автомобилем „Хендай“ при движении в направлении Тутаева произвел выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Шевроле“, двигающимся во встречном направлении», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители назвали предварительную причину столкновения

Источник:

На место выезжали бригады скорой помощи. Очевидцы рассказали, что насчитали три машины медиков. На месте также работали спасатели.

Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о случившемся. Они показали, что творилось на месте аварии.

ПО ТЕМЕ
ДТП Пострадавшие Госавтоинспекция Выехал на встречную полосу
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 марта, 20:59
Всё, началось. Асфальт почувствовали и понеслись.. Только люди невиновные страдают
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление