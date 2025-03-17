Пострадал 6-месячный малыш: назвали предварительную причину ДТП в Ярославле

В ДТП в Ярославле пострадал ребенок Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В ДТП на Большой Норской улице в Дзержинском районе Ярославля пострадал шестимесячный мальчик. Ребенок оказался в числе пятерых людей, которых увезли с места аварии.

«Шевроле» и «Хендай» столкнулись вечером 17 марта. В Госавтоинспекции Ярославской области назвали предварительную причину ДТП. По данным правоохранителей, 33-летний водитель иномарки «Хендай» выехал на встречную полосу.

«Водитель, управляя автомобилем „Хендай“ при движении в направлении Тутаева произвел выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Шевроле“, двигающимся во встречном направлении», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители назвали предварительную причину столкновения Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На место выезжали бригады скорой помощи. Очевидцы рассказали, что насчитали три машины медиков. На месте также работали спасатели.