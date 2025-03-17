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Происшествия «Три машины скорой помощи»: в Ярославле пять человек пострадали в ДТП. Видео

«Три машины скорой помощи»: в Ярославле пять человек пострадали в ДТП. Видео

Очевидцы показали последствия аварии

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8 комментариев
На место ДТП в Ярославле приехали машины реанимации | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramНа место ДТП в Ярославле приехали машины реанимации | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На место ДТП в Ярославле приехали машины реанимации

Источник:

Вечером 17 марта на Большой Норской улице в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Столкнулись иномарки «Шевроле» и «Хендай». Сообщение об аварии поступило в полицию около 16:14.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, удар был жестким. Капоты обеих машин смяло, вокруг разбросаны куски пластика и металла. Рядом с покореженными автомобилями работают спасатели.

«Как сообщает подписчик, приехали три машины скорой помощи, включая машину реанимации», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

ДТП произошло вечером

Источник:

На записи видно три машины медиков. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по имеющимся данным, в ДТП пострадали пять человек.

 — Все они доставлены в больницу, — рассказали в региональном УМВД.

Автомобилисты рассказали, что на месте аварии собралась пробка. По данным «Пробки 76.RU», движение на участке уже свободно. Агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» оценивает заторы в городе на 6 баллов.

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ДТП Реанимация Полиция Пострадавшие
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Комментарии
8
Гость
17 марта, 18:46
Неужели в Ярике есть три машины скорой помощи??? одну ждёшь два часа
Гость
17 марта, 18:57
Господин Евраев, расскажите электорату, на каком месте в России, по последствиям от тяжести ДТП находится Ярославская область?
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