«Три машины скорой помощи»: в Ярославле пять человек пострадали в ДТП. Видео

На место ДТП в Ярославле приехали машины реанимации Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 17 марта на Большой Норской улице в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Столкнулись иномарки «Шевроле» и «Хендай». Сообщение об аварии поступило в полицию около 16:14.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, удар был жестким. Капоты обеих машин смяло, вокруг разбросаны куски пластика и металла. Рядом с покореженными автомобилями работают спасатели.

«Как сообщает подписчик, приехали три машины скорой помощи, включая машину реанимации», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

ДТП произошло вечером Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

На записи видно три машины медиков. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по имеющимся данным, в ДТП пострадали пять человек.

— Все они доставлены в больницу, — рассказали в региональном УМВД.