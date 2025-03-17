«Три машины скорой помощи»: в Ярославле пять человек пострадали в ДТП. Видео

Вечером 17 марта на Большой Норской улице в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Столкнулись иномарки «Шевроле» и «Хендай». Сообщение об аварии поступило в полицию около 16:14.
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, удар был жестким. Капоты обеих машин смяло, вокруг разбросаны куски пластика и металла. Рядом с покореженными автомобилями работают спасатели.
«Как сообщает подписчик, приехали три машины скорой помощи, включая машину реанимации», — говорится в посте телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».
На записи видно три машины медиков. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по имеющимся данным, в ДТП пострадали пять человек.
— Все они доставлены в больницу, — рассказали в региональном УМВД.
Автомобилисты рассказали, что на месте аварии собралась пробка. По данным «Пробки 76.RU», движение на участке уже свободно. Агрегатор сервиса «Яндекс.Карты» оценивает заторы в городе на 6 баллов.