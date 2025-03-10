Нефтяной танкер потерпел крушение и загорелся в Северном море: новости 10 марта

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 марта.
В Уфе авто провалилось под землю
В Уфе легковушка, стоявшая на парковке у здания, внезапно провалилась под землю из-за просадки грунта. Сотрудники экстренных служб с помощью специальной техники извлекли автомобиль из образовавшейся ямы глубиной около восьми метров.
Сейчас опасный участок огородили. На кадрах в соцсетях видно, как под землю уходит не только автомобиль, но и дерево, расположенное рядом с ним. К счастью, пострадавших нет.
Мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в Москве
Сегодня на юге Москвы рядом со стройкой на Дербеневской улице загорелось здание, находящееся на реконструкции, сообщили MSK1.RU очевидцы.
Черный дым заполонил все этажи здания. К месту пожара съехались машины МЧС и скорые. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.
«Здание горит рядом с нашим офисом, и там люди вылезают со второго и третьего этажа. Я не знаю, спасутся они или нет. Прыгнул», — говорит очевидица на видео.
По информации МЧС, из горящего дома спасли трех человек.
Новые меры спецподдержки семьям погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин принял решение расширить социальную поддержку для несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников специальной военной операции. Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно распоряжению президента, в России будут осуществляться выплаты несовершеннолетним детям погибших военнослужащих. Помощь будет предоставляться не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и детям, которые не были официально усыновлены, но воспитываются в семье погибшего участника СВО.
Кроме того, президент поручил разработать систему гарантий для обеспечения выплат и создать единый стандарт региональных мер поддержки для семей военнослужащих и участников специальной военной операции.
Таксист влетел в толпу людей на остановке в Казани
Сегодня в Казани водитель «Москвича» врезался в автобус с пассажирами, когда они выходили из него. После этого машина таксиста ударилась в заднюю часть другого автобуса.
В результате пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Большинство из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась.
На месте работали семь реанимационных автомобилей. Причины аварии и обстоятельства устанавливаются, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Онлайн-трансляцию о ЧП ведут наши коллеги из 116.RU.
Правительство проиндексировало социальные пенсии
С 1 апреля 2025 года в России произойдет повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на встрече с вице-премьерами.
«С 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — заявил Мишустин в разговоре с министрами.
В своем выступлении Мишустин подчеркнул, что повышение затронет более 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете уже предусмотрены средства в размере около 85 миллиардов рублей.
Кого еще коснется эта мера:
граждан, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии;
участников ВОВ;
военнослужащих, проходивших службу по призыву;
летчиков-испытателей и космонавтов;
граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.
В Северном море столкнулись танкер и грузовое судно
В Северном море у берегов Восточного Йоркшира столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно недалеко от порта Халл. Тревогу объявили в 09:48 по Гринвичу, началась масштабная спасательная операция. К месту ЧП направили вертолет и спасательные шлюпки из разных мест.
Позже стало известно о возгорании нефтяного танкера, к месту происшествия отправили суда с оборудованием для тушения пожаров. Спасательная операция продолжается и сейчас, к ней подключили самолет береговой охраны и корабли.
По информации «Фонтанки», грузовое судно Solong, столкнувшееся с танкером, направлялось в порт Роттердам в Нидерландах и должно было прибыть туда 10 марта в 20:15.
Онкохирурги удалили злокачественную опухоль шимпанзе
В Екатеринбурге успешно прооперировали шимпанзе Марту, которая проживает в городском зоопарке. У Марты обнаружили редкую опухоль в ухе, и ей потребовалась операция.
Хирурги из областного онкологического центра, которые обычно спасают жизни людей, провели операцию Марте прямо в зоопарке. В ветеринарном кабинете было всё необходимое оборудование.
По информации регионального минздрава, анатомия человека и животных отличается. Например, слуховой проход у обезьян более извилистый и глубокий, а ткани кровоснабжаются по-другому. Однако это не помешало хирургам успешно провести операцию.
Марте исполнилось 24 года 10 марта. Сейчас она чувствует себя прекрасно и принимает поздравления. После операции она уже пришла в себя и вернулась в экспозицию зоопарка.