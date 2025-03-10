Нефтяной танкер потерпел крушение и загорелся в Северном море: новости 10 марта

К месту ЧП направили спасательные шлюпки Источник: Baza / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 марта.

В Уфе авто провалилось под землю

В Уфе легковушка, стоявшая на парковке у здания, внезапно провалилась под землю из-за просадки грунта. Сотрудники экстренных служб с помощью специальной техники извлекли автомобиль из образовавшейся ямы глубиной около восьми метров.

Сейчас опасный участок огородили. На кадрах в соцсетях видно, как под землю уходит не только автомобиль, но и дерево, расположенное рядом с ним. К счастью, пострадавших нет.

Момент происшествия Источник: БашДТП / Telegram

Автомобиль вытаскивают из ямы Источник: Управление гражданской защиты Уфы / Telegram

Мужчина выпрыгнул из окна во время пожара в Москве

Сегодня на юге Москвы рядом со стройкой на Дербеневской улице загорелось здание, находящееся на реконструкции, сообщили MSK1.RU очевидцы.

Черный дым заполонил все этажи здания. К месту пожара съехались машины МЧС и скорые. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

Кадры с пожара Источник: читатель MSK1.RU











Внутри часть здания была в огне Источник: Иван Гусаров / для MSK1.RU

«Здание горит рядом с нашим офисом, и там люди вылезают со второго и третьего этажа. Я не знаю, спасутся они или нет. Прыгнул», — говорит очевидица на видео.

Видео с пожара Источник: Иван Гусаров / для MSK1.RU

По информации МЧС, из горящего дома спасли трех человек.

Моменты ликвидации пожара Источник: Иван Гусаров / для MSK1.RU

Новые меры спецподдержки семьям погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин принял решение расширить социальную поддержку для несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников специальной военной операции. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно распоряжению президента, в России будут осуществляться выплаты несовершеннолетним детям погибших военнослужащих. Помощь будет предоставляться не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и детям, которые не были официально усыновлены, но воспитываются в семье погибшего участника СВО.

Кроме того, президент поручил разработать систему гарантий для обеспечения выплат и создать единый стандарт региональных мер поддержки для семей военнослужащих и участников специальной военной операции.

Таксист влетел в толпу людей на остановке в Казани

Сегодня в Казани водитель «Москвича» врезался в автобус с пассажирами, когда они выходили из него. После этого машина таксиста ударилась в заднюю часть другого автобуса.

Очевидец рассказал, как произошло ДТП Источник: RT

В результате пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Большинство из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась.

Пострадавшие лежат прямо на асфальте и ждут помощи от медиков Источник: RT

Очевидец рассказал, как произошло ДТП Источник: RT

На месте работали семь реанимационных автомобилей. Причины аварии и обстоятельства устанавливаются, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Онлайн-трансляцию о ЧП ведут наши коллеги из 116.RU.

Правительство проиндексировало социальные пенсии

С 1 апреля 2025 года в России произойдет повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Михаила Мишустина на встрече с вице-премьерами.

«С 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — заявил Мишустин в разговоре с министрами.

В своем выступлении Мишустин подчеркнул, что повышение затронет более 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете уже предусмотрены средства в размере около 85 миллиардов рублей.

Кого еще коснется эта мера:

граждан, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии;

участников ВОВ;

военнослужащих, проходивших службу по призыву;

летчиков-испытателей и космонавтов;

граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

В Северном море столкнулись танкер и грузовое судно

В Северном море у берегов Восточного Йоркшира столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно недалеко от порта Халл. Тревогу объявили в 09:48 по Гринвичу, началась масштабная спасательная операция. К месту ЧП направили вертолет и спасательные шлюпки из разных мест.

Кадры пожара Источник: Baza / T.me

Позже стало известно о возгорании нефтяного танкера, к месту происшествия отправили суда с оборудованием для тушения пожаров. Спасательная операция продолжается и сейчас, к ней подключили самолет береговой охраны и корабли.

По информации «Фонтанки», грузовое судно Solong, столкнувшееся с танкером, направлялось в порт Роттердам в Нидерландах и должно было прибыть туда 10 марта в 20:15.

Онкохирурги удалили злокачественную опухоль шимпанзе

В Екатеринбурге успешно прооперировали шимпанзе Марту, которая проживает в городском зоопарке. У Марты обнаружили редкую опухоль в ухе, и ей потребовалась операция.

Хирурги из областного онкологического центра, которые обычно спасают жизни людей, провели операцию Марте прямо в зоопарке. В ветеринарном кабинете было всё необходимое оборудование.

По информации регионального минздрава, анатомия человека и животных отличается. Например, слуховой проход у обезьян более извилистый и глубокий, а ткани кровоснабжаются по-другому. Однако это не помешало хирургам успешно провести операцию.

Марту не пришлось увозить из зоопарка на операцию Источник: Минздрав Свердловской области









