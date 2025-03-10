Ярославская компания накормила курсантов Суворовского училища едой с паразитами

Курсантам Суворовского училища дали некачественную еду Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославская компания выплатила 600 тысяч рублей кадету Суворовского училища за некачественное питание. Парень заболел после того, как поел продукты, предоставленные компанией.

«Суворовское училище заключило договор с ярославской компанией на предоставление соответствующих услуг. В результате приема пищи в столовой училища множество кадетов заразились паразитарным заболеванием: поставленные компанией продукты содержали яйца эхинококка. Заболевание спровоцировало образование эхинококковых кист в различных внутренних органах у обучающихся и нанесло вред здоровью», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

«По данным сайта „Поликлиника.ру“ эхинококкоз ― паразитарное заболевание, обусловленное образованием кист во внутренних органах личинками ленточного червя из рода Эхинококки. Имеет хроническое течение. Особенно часто встречается в регионах в развитым животноводством. Лечение требуется комплексное с использованием хирургического вмешательства.

Один из пострадавших учащихся с ситуацией не смирился. Он обратился в суд с требованием взыскать с поставщика питания компенсацию морального вреда. Парень пояснил, что ему до сих пор приходится проходить медикаментозное лечение. Суд встал на его сторону и обязал компанию выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации.

После этого судебные приставы наложили арест на счета компании, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и направили предупреждение о привлечении руководства компании к уголовной ответственности, в случае, если деньги не будут выплачены.