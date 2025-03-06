«Рому спасали дети! Взрослые были сухие!» Видео из города, где мальчик погиб на тренировке в бассейне

Источник: Ксения Беляева / E1.RU

— Никогда не думала, что у нас может что-то случиться в бассейне, — рассказывает в видео нашим коллегам из E1.RU Ирина Карманова, которая потеряла 12-летнего сына. — Рома занимался плаванием с четырех лет. Он плавал супер.

Трагедия произошла в городе Полевском (Свердловская область) в ноябре 2023 года. Рома, как обычно, ушел на тренировку, но домой не вернулся. Во время занятий он нырнул на глубину и не смог всплыть. На дне руку ребенка затянуло в трубу.

— Там решетка есть на водосборном отверстии. На эту решетку незадолго до трагедии наварили ручки , чтобы не притягивало робот-пылесос, который чистит бассейн. Но это мальчишки 13–14 лет. Каким-то образом они ее сдвинули, а там очень мощная сила всасывания. Ромину руку засосало, — рассказывает Ирина о том, как погиб ее сын.