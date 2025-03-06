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Происшествия «Рому спасали дети! Взрослые были сухие!» Видео из города, где мальчик погиб на тренировке в бассейне

«Рому спасали дети! Взрослые были сухие!» Видео из города, где мальчик погиб на тренировке в бассейне

Его руку по локоть засосало в трубу на дне чаши

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4 комментария
Источник:

— Никогда не думала, что у нас может что-то случиться в бассейне, — рассказывает в видео нашим коллегам из E1.RU Ирина Карманова, которая потеряла 12-летнего сына. — Рома занимался плаванием с четырех лет. Он плавал супер.

Трагедия произошла в городе Полевском (Свердловская область) в ноябре 2023 года. Рома, как обычно, ушел на тренировку, но домой не вернулся. Во время занятий он нырнул на глубину и не смог всплыть. На дне руку ребенка затянуло в трубу.

 — Там решетка есть на водосборном отверстии. На эту решетку незадолго до трагедии наварили ручки, чтобы не притягивало робот-пылесос, который чистит бассейн. Но это мальчишки 13–14 лет. Каким-то образом они ее сдвинули, а там очень мощная сила всасывания. Ромину руку засосало, — рассказывает Ирина о том, как погиб ее сын.

После трагедии уголовное дело завели на бывшего директора спортивного комплекса (сейчас он занимает другую должность) и на тренера Ромы — Марину Васильеву. Ее обвиняют в том, что не уследила за детьми во время тренировки и не приняла мер по спасению ребенка. Обоим грозит до шести лет лишения свободы.

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Комментарии
4
Гость
6 марта, 21:21
там же написана причина гибели:его сверстники что-то повредили.если они кирпич на потолок повесят,то тоже тренер с директором виноваты?
Гость
6 марта, 19:48
Дети ещё не трусы и не знают что здесь все всего бояться, в педофилии обвинят или в причинении смерти Здесь нет никакой жизни и не будет благодаря плану
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