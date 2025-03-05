В Дагестане группа людей открыла огонь по силовикам — там ввели режим КТО

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Дагестана.
В поселке Семендер в пригороде Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО). По информации местной администрации, там проходят «оперативно-поисковые мероприятия».
— Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом, — призвали в администрации Махачкалы.
В прошлом году 23 июня вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. В уличных боях с террористами погибли более 15 полицейских, умер православный священник.
Известно, что в теракте участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его задержали, допросили, провели обыски. Мы рассказывали о происходящем в режиме онлайн.