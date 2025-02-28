«Сломали ребенку жизнь». Как девятиклассника обвинили в изнасиловании чиновницы после корпоратива, где он, по слухам, был Дедом Морозом

Скандальная и запутанная история произошла в канун Нового года в Иловле Волгоградской области Источник: Полина Авдошина / V1.RU











Громкий скандал со школьником и сотрудницей местной администрации произошел в рабочем поселке Иловля Волгоградской области. Местные жители пересылают друг другу по мессенджерам и соцсетям историю, будто чиновники пригласили на новогодний корпоратив несовершеннолетнего мальчика в роли Деда Мороза, напоили допьяна, а затем обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц администрации. Многие считают, что подростка просто подставили, сломав ему жизнь, отправив его на долгое время в СИЗО. Журналист V1.RU Елена Рублева разбирается в этой скандальной и крайне запутанной истории, все герои которой предпочитают молчать.

«Что ждать от райцентра, где даже глава района — подсудимый?»

Районный центр Иловля находится всего в часе езды от центра Волгограда и последнее время всё чаще и чаще оказывается в эпицентре скандалов. Сначала группа агрессивных цыган угрожает вырезать и закопать всю семью многодетного отца, а затем нападает на полицейских. После того как возмущенные жители вышли на массовый сход, власти Иловли заявляли, что даже создали координационный совет по национальной политике, а цыгане просили прощения на видео. Правда, раскаяние действовало недолго. Спустя несколько месяцев во время празднования пышной цыганской свадьбы один из представителей диаспоры набросился на полицейского, а следом к нему присоединилась толпа других цыган.

Рабочий поселок Иловля потряс очередной скандал Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Отличилась Иловля не только конфликтами между населением и диаспорами. Только недавно с резкой критикой на бездействующих чиновников Иловлинского района обрушились члены экологического совета при Волгоградской областной думе, обсуждая ситуацию, сложившуюся с местной рекой, которую перегородили дамбами местные сельхозтоваропроизводители. При этом, обсуждая события в Иловле, один из собеседников редакции произнес в сердцах: «А что еще ждать от райцентра, где даже глава района — подсудимый?»

Действительно, глава Иловлинского района Иван Гель в последнее время с завидной регулярностью ходит не только на работу, но и в расположенный в 600 метрах от здания администрации районный суд. Там он является обвиняемым по делу о трагической гибели в огне степного пожара начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина. В том же пожаре страшные ожоги получили еще три человека. По версии следствия, все они выполняли прямое указание главы района, а тушение пожара не относилось к их рабочим обязанностям и компетенциям.

Главу Иловлинского района судят за гибель чиновника в степном пожаре Источник: Иван Гель / Vk.com











Иван Степанович Гель родился 12 февраля 1962 года в Палласовке. В 1984 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В органах местного самоуправления работает с 1997 года. С 2009 года руководит Иловлинским районом.

Местные жители просили губернатора Волгоградской области и президента России Владимира Путина отстранить Ивана Геля от должности, но безрезультатно. В декабре прошлого года депутаты районной думы вновь переизбрали его главой района.

Теперь же в Иловле вновь разгорелся скандал, в котором плотно переплелись чиновники администрации, многочисленные слухи про их новогодний корпоратив, Дед Мороз и тяжкое уголовное преступление против сильно нетрезвой личности, совершённое заведомо несовершеннолетним.

«Пригласили Дедом Морозом на корпоратив, напоили и обвинили в изнасиловании»?

Информация об очередном скандале в Иловле появилась в социальных сетях сразу после новогодних праздников. Судя по сообщениям, якобы в последние дни ушедшего года местная администрация устроила бурный корпоратив, куда позвала несовершеннолетнего Деда Мороза. И закончился этот банкет изнасилованием школьником одной из чиновниц.

— В зале заседаний администрация накрыла столы с водкой для новогоднего корпоратива, была вся администрация, пригласили для увеселения подростка со школы, ряженного под Деда Мороза. Гуляли, некоторые быстро ушли, а некоторые — пока не упились, как эта молодая 23-летняя женщина, имеющая 2-летнего ребенка, — расходилось по соцсетям и мессенджерам сообщение. — Поскольку сама не могла идти, ее провожали до дома этот подросток и знакомая девушка. Девушка сразу ушла, а подросток, возможно, остался, никто не знает. Но утром принесли заявление в полицию об изнасиловании. Полиция просила забрать заявление, но она отказалась, некоторые люди думают — чтобы собрать деньги с родителей подростка. Его забрали, посадили по подозрению в изнасиловании, это очень серьезная статья, можно загубить подростка. Не его вина, что его подпоили взрослые тетки и дядьки, работники администрации, это беспредел, за который должен ответить глава администрации. Это значительно хуже, чем конфликты с цыганами.

В Сети активно обсуждали эту тему. Появилось и много домыслов Источник: социальные сети

Содержание этого сообщения шокировало. Тем более что даже сам факт проведения новогодних корпоративов чиновников региона были под негласным, но строгим запретом. Приглашение же на такой корпоратив в качестве Деда Мороза подростка-школьника и тем более его спаивание казалось уже вовсе за гранью.

Например, председатель Иловлинской районной думы, глава Сиротинского сельского поселения Надежда Воронкова прямо заявила, что в администрации района достаточно мужчин, которые могли бы стать Дедом Морозом, не говоря уже обо всём остальном.

— Я председатель районной думы, но я вообще ничего такого не слышала. Тоже увидела в социальных сетях. Я считаю, что это вранье, — говорит Надежда Воронкова. — Просто сама так думаю: как он мог туда попасть? Все взрослые люди. Какие-то личные счеты, наверное. Как это вообще может быть? Вы понимаете, мы все взрослые люди. Ну что, даже если там что-то и было, я не знаю, что, в администрации районной нет мужиков, что ли, чтобы нарядиться в Деда Мороза? Зачем им нужен был 15-летний подросток? Нет, тут что-то не складывается.

По Иловле моментально расползся слух, что скандальный корпоратив проходил прямо в здании районной администрации Источник: Константин Завриков / V1.RU











Но, даже понимая, что весьма значительная часть сообщения могла быть приукрашена или додумана, многие жители Иловли приняли его на веру. Тем более что причины для этого были. Так, один из источников редакции V1.RU, который в свое время был связан с администрацией Иловлинского района, рассказал, что нечто очень похожее на корпоратив всё-таки было. По крайней мере, «торжественное собрание коллектива» не только анонсировалось в рабочих чатах сотрудников, но и требовало перестановки мебели.

— Мне знакомые скинули этот пост, но я не поверила. Потом вспомнила, что мне звонила другая знакомая, рассказавшая, что 28 декабря в 12:00 там начались приготовления к корпоративу. Хотя я точно знаю, что в администрации области корпоративы под жестким запретом были, тем более с алкоголем, а тем более в здании администрации, — говорит источник. — В тот день в зале заседаний администрации на втором этаже с 12:00 начали накрывать столы. Было официальное приглашение по чатам, что будет торжественная встреча коллектива в 15:00. Там было всё руководство, глава района и все сотрудники администрации. После торжественной части некоторые ушли, а многие остались. Якобы было всё: закуски, алкоголь, по полной программе…

Вот такое приглашение рассылалось между сотрудниками местной администрации Источник: читатели V1.RU











Как предполагает собеседница, именно после этого торжественного собрания и произошел инцидент между школьником и молодой сотрудницей администрации.

— Девушка выпила лишнего. Мальчик вместе с подругой пошел её провожать. Подруга по дороге ушла, а мальчик якобы пошел провожать сотрудницу до дома. В итоге наутро эта сотрудница принесла заявление в полицию об изнасиловании, — рассказывает собеседник редакции ту версию развития событий, что обсуждалась в Иловле сразу после новогодних праздников. — Мальчика закрыли в СИЗО, уголовное дело открыли, хоть он и несовершеннолетний. Парнишка был очень пьяный, девица эта была очень пьяная. Мы пытались найти им хорошего адвоката. Переживаем, что ребенка закрыли ни за что.

Собеседница рассуждает, что раз на корпоративе чиновников мог зачем-то оказаться школьник, то и виновными в том, что он сделал, должны быть именно взрослые.

— Жизнь просто сломали. За что? За то, что кто-то решил пригласить его на корпоратив? Да, он мог быть пьяным. Но почему он был пьяным? Кто ему наливал? Кто несовершеннолетнего ребенка позвал в администрацию? Для чего? — возмущается женщина. — У меня просто сын 19 лет, я представила его на месте этого мальчика. Я в ужасе. Представляете? У меня аж мурашки по коже идут. Да, может быть, у них что-то и было по обоюдному согласию. Мы не знаем. Но что он может сделать в 15 лет? Ему в школу после новогодних праздников нужно было выходить, а он в СИЗО Новый год встретил.

«Я не знаю, что было, но я не верю в это!»

В региональной полиции и СК по Волгоградской области от комментариев категорически отказались. Не комментировало ситуацию и руководство Иловлинского района. Но, несмотря на тотальное молчание о произошедшем, достоверно известно: на следующий день 15-летний школьник был задержан по подозрению в изнасиловании и взят под стражу.

Бабушка мальчика не верит, что ее внук мог изнасиловать взрослую девушку Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Бабушка мальчика рассказала корреспондентам V1.RU, что о событиях того вечера и ночи ей не говорили ни внук, ни дочка. Внезапный визит правоохранительных органов стал для нее настоящим шоком.

— Всё запутано. Кто что говорит. Как это всё случилось — все в шоке, — говорит женщина. — Одно-единственное мы знаем, что он помогал тащить ее пьяную. Ну представьте себе, если она и куртку, и телефон где-то потеряла. Потом в конце концов получилось так, что… Мы все в шоке. Представьте себе, он сам был в шоке. Ну что он может сказать? Ночью прилетели, мы все спали, у нас глаза такие… Мы понять ничего не могли. Всё это было в час или два ночи. Но вот представьте, вас поднять в это время. И тем более их много было. Нас всех по разным комнатам, углам разбросали, чтобы мы даже не общались. Полиция, следователи, адвокаты, начальник полиции, адвокаты — кого здесь только не было. Они просто все кричали … Я сразу и не поняла, что произошло.

Он просто сидел, весь красный, у него были вот такие глаза… Он ничего не говорил. Бабушка мальчика

Со слов бабушки, внук был обычным подростком. Неплохо учился в школе. После 9-го класса собирался поступать в Москву и хотел стать военным. В то, что ее внук мог изнасиловать взрослую девушку, она не верит. Хоть и отмечает, что мальчик был крепким, здоровым и высоким. И она не знает, приглашали внука в тот день Дедом Морозом в администрацию или нет.

— Я не знаю… Он в детском садике был Дедом Морозом. В том году его приглашали, здесь, в клубе. Он сам высокий такой, крепкий. Был он там, не был, я не знаю. Его везде приглашали. Да, они праздник отмечали, гуляли там. Но в тот день он рано домой пришел. Я еще не спала даже, — рассказывает бабушка. — Ну мальчик есть мальчик. Пить — не пил. Больно гулять никуда не ходил. Всегда отпрашивался. В 20:00 или 20:30 всегда домой приходил после прогулок. А днем — школа. Все они сидят в телефонах. Когда поменьше был, учился на четвертки, в олимпиадах участвовал. А когда постарше стал — все грамотные же, все умные. На трояки съехал. Он планировал в военное куда-то, в Москву. Ну всё теперь… Закончилась наша жизнь. Я не верю во всё это… Вы не поверите, но у нас все его вещи забрали. Все. Ничего не осталось. И весеннюю, и осеннюю. Куртки, сапоги, от нижнего белья до… Следователь зашел: «Расскажите мне». А что я могу рассказать? Все спали.

Если у них что-то и было, вы поймите, он ребенок, он еще ничего не сообразит. А она — опытная женщина Бабушка мальчика

Мама мальчика от разговора с корреспондентами V1.RU отказалась. Сначала она сказала, что будет общаться только через адвоката, а после и вовсе перестала отвечать на сообщения.

— Вы извините, но можно со мной созвониться только через адвоката. Как может чувствовать себя мать? Я люблю всех своих детей, — ответила женщина в переписке с корреспондентом V1.RU.

В социальных сетях жители Иловли встали на сторону мальчика Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU

Адвокат мальчика Ольга Бурдыко также отказалась от подробных комментариев. Известно, что она дальняя родственница одного из сотрудников местной администрации — заместителя главы администрации Иловлинского муниципального района Николая Бурдыко.

— Вы же понимаете, я адвокат, у меня адвокатская тайна. Какие я дела веду, я не могу разглашать ни в целях следствия, ни в своей работе. Я вам ничего не могу сказать. Дорожу своей работой. Возможно, сейчас много слухов ходит, которые совершенно не относятся к этому. Пока ничего неизвестно. Пока будут идти следствие и суды, я не могу разглашать ничего, — отрезала адвокат.

Почему молчат сотрудники администрации? Просто они боятся. Боятся, что уволить могут. Родственница мальчика

Искренне переживает за мальчика и его родственница по отцовской линии.

— Я ничего плохого не могу сказать ни о мальчике, ни о его семье. Родной отец созванивался с ним. Позвонил перед Новым годом, а мальчик не берет. Он тогда еще не знал, что сын в СИЗО, — говорит женщина. — Я, когда узнала об этом, была поражена. Про корпоратив слышала от людей. Может, тоже болтают и наговаривают. Просто жалко ребенка. Но если это правда, то как можно было 15-летнего ребенка пригласить на корпоратив, да еще такие взрослые люди… Напоить его там. Они же видели, наверное… А потом на него что-то свалить — это уму непостижимо. Очень жалко этого ребенка, какой бы он там ни был. Он же 15-летний. Мне жалко этого ребенка, жалко, что ему всю жизнь испортили. Я выходила на контакт с отцом, но они не очень хотят об этом разговаривать, неприятно… Его каким-то рецидивистом сделали. Конечно, отец в шоке, переживает. Почему молчат сотрудники администрации? Просто они боятся? Они, может быть, и в шоке, и хотели бы помочь, но, наверное, запуганы.

«Не было ни корпоратива, ни Деда Мороза, ни мальчика!»

Исполняющая обязанности директора школы, где учится мальчик, характеризует подростка и его семью положительно. Говорит, что он всегда здоровался, прислушивался к замечаниям, участвовал в школьных мероприятиях. Мама подростка, со слов директора, приходила на собрания и интересовалась его поведением и успеваемостью.

— Обычный хороший мальчишка, приветливый. Никогда не нагрубит. Всегда прислушивался к замечаниям. У нас с ним не было никогда конфликтных ситуаций. Участвовал в мероприятиях в школе, на 8 Марта, 23 Февраля — никогда не отказывался, — говорит директор. — По этой ситуации ничего не могу сказать. Мы сами ничего не знаем. Мы только видим, что ученика в школе нет. И всё. А вот какая там конкретная ситуация… Мы за него переживаем. Как могут люди что-то говорить, не зная информации? Осудить здесь кого-то тоже не хочется. И защитить… Мы ж не знаем, как всё произошло. Мы от школы дали нормальную характеристику. Никто его не опорочил. И не было у него каких-то таких внешних данных, чтобы быть похожим на взрослого. Обычный среднестатистический подросток.

В школе о мальчике отзываются только положительно Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











При этом директор школы уверяет, что в качестве Деда Мороза мальчика в конце года никуда не приглашали. И тем более на несуществующий корпоратив в администрацию.

— Насчет Деда Мороза — это неправда. Я вам скажу, не тая. Никто его не приглашал. Просто обидно, что люди, не зная достоверной информации, додумали детали. Ну нет. Такого быть не могло просто. Я не знаю, как всё произошло, но то, что его там не было, — это 100%. Там работают очень уважаемые люди. Наши, извините, хорошо знакомые люди. И люди в шоке. Говорят, мы здесь всю жизнь работаем, а сейчас выставили администрацию как какое-то место… — говорит директор школы. — Я людей там очень хорошо знаю. Не было там ни корпоратива, ни Деда Мороза, ни мальчика. Это выдуманная история. Может, кому-то это выгодно? Всегда у нас были недоброжелатели.

«Уехала учиться, а приехала с животом»

Якобы пострадавшая от школьника женщина, как и ее мама, работали в администрации района на не самых высоких должностях. Обе наотрез отказались от комментариев как по телефону, так и при личной встрече.

— Что ты с ней разговариваешь? До свидания! — звучал фоном женский голос мамы, как только корреспондент представился женщине при звонке.

Известно, что училась потерпевшая в той же школе, где и мальчик. После 11-го класса она уехала в Волгоград и поступила во ВГИИК. А после, со слов местных жителей, вернулась в Иловлю, уже ожидая ребенка.

— Да нормальная девчонка. Когда я пришла, она уже выпустилась. Знаю, что никто не характеризуют ее с плохой стороны. Активная была в деятельности школы. Участвовала в школьных мероприятиях. Потом поступила в институт, — говорит директор школы.

— Ничего отрицательного я о ней сказать не могу. Как и положительного. Занималась стабильно, занятия пропускала редко, — вспоминает один из ее преподавателей в вузе.

Местные жители по-разному отзываются о молодой сотруднице администрации Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











Соседи отзываются о семье женщины только положительно, называя ее саму «рыжей красавицей».

— И маму ее знаю, и отца. Отец по вахтам работает. Мы с ним на рыбалку ездим. Нормальная семья. Никто там не пьет. Нормальные люди. Ничего худого я за ними никогда не слыхал, если честно, — говорит один из соседей Алексей.

— Семья хорошая, порядочная. Непьющие, не алкаши. Добропорядочные люди. Плохого за ним не замечалось. Улица у нас короткая. Если бы что-то было такое, то все бы узнали, — говорит соседка Марина. — Самая старшая, от первого брака, рыженькая, красивая, и фигурка у нее хорошая. И на взгляд ей не дашь, что 23 года. Она младше своего возраста выглядит.

Позже выяснилось, что женщина активно праздновала с чиновниками и с подругой в другом здании администрации… Источник: читатели V1.RU …перед тем, как ее пришлось почти нести домой Источник: читатели V1.RU

Особенность небольших городков в том, что местные жители хорошо помнят прошлое земляков и не только светлые страницы их биографий. И Иловля не исключение.

— Не мог мальчик этого сделать, как какой-то преступник. 15 лет подростку и женщина, у которой уже ребенок? Да и в общем девочка из не очень хорошей семьи, — рассуждает местная жительница, сотрудница одного из заведений общепита. — Ее мама моего возраста. Я помню в молодости была история, что мама девочки вроде как хотела женить парня на себе, но не удалось. А когда у девочки был выпускной в школе, то дети готовили вальс. Но началась пандемия и им запретили все эти танцы, выпускные. Детям и родителям было жалко, и они втихую договорились в одном месте встретиться, отметить, станцевать вальс, чтобы память хоть осталась. Так эта девочка со своей мамой рассказали обо всём, и выпускникам всё запретили. Потом с этой девочкой весь класс не общался. И я, конечно, не могу это доказать. Но по слухам, и дочка встречалась с одним мальчиком и потом обвинила его… И родители платили деньги, чтобы никуда это не ушло.

По словам жителей Иловли, женщина не первый раз уже попадает в подобную ситуацию Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











«Кто, что и сколько выпивал, вы не узнаете: люди, когда отдыхают, не следят друг за другом»

Опрошенные корреспондентом V1.RU чиновники отрицают даже сам факт предновогоднего корпоратива в здании администрации. Говорят, что строго соблюдают запреты, даже не оформленные в официальные приказы и распоряжения, и празднуют что-либо только в нерабочее время и не у всех на виду.

— Им Гель давно запрещает открыто гулять, уже какой год. За последние три года они ни разу не отмечали открыто. В связи с СВО, ковидом и так далее… — признаются в одном из популярных местных заведений общепита.

Как выяснили корреспонденты V1.RU, в тот день местом, где было весело, шумно и неформально, стало другое здание администрации. Официально в нем базируется казачья молодежная общественная организация «Донцы». Именно оттуда ставшая потерпевшей женщина вышла в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не в силах целенаправленно и осмысленно перемещаться без посторонней помощи. Но участники празднования настаивают, что никакого школьника — Деда Мороза с ними не было.

Директор молодежной казачьей организации «Донцы» Сергей Сосницкий в разговоре с корреспондентом V1.RU от слова «корпоратив» решительно открещивается. Но признает, что да, собирались, веселились. Было и спиртное.

— Начнем с того, что на собрании вообще Деда Мороза не было, не говоря уже о несовершеннолетних людях. Фантазии местных жителей иногда очень бодрят, — говорит мужчина. — Ну какой корпоратив может быть в зале заседаний? Собрали сотрудников, поздравили с праздником. Корпоратив — это когда столы накрыты, песни, танцы и всё прочее. Про школьника в образе Деда Мороза — это всё выдумки местных жителей. У нас власть всегда же во всём виновата. Та информация, которая гуляет в Сети, — откровенное вранье, чуть-чуть с приукрасом.

Но то, что часть чиновников действительно кулуарно собралась в тот день в здании центра, Сергей Сосницкий признает.

— У нас есть коллектив, компания. В эту компанию, в помещение, пришли девочки. Зима, холодно. На речке отдыхать некомфортно. Поэтому мы нашли помещение, в котором можно отдохнуть. Не в здании же администрации, простите, употреблять. Мы находились на территории казачьего центра, в котором, кроме молодежной организации, есть еще четыре юридических лица. Привязывание только к молодежной организации мне непонятно. Вообще это собственность администрации. У некоторых людей есть ключи, у меня в частности, — говорит он. — Это всё было за пределами администрации, и администрация уже не работала. Никакой информации о том, кто, что и сколько выпивал, вы не узнаете. Потому что люди, когда отдыхают, они не следят друг за другом. В самом помещении всё было достаточно культурно, цивилизованно. Люди отдыхали, общались, рассказывали шутки. А потом разошлись. По поводу состояния девочек не могу сказать, могли они сами идти или нет… Когда я их видел, они были в адекватном состоянии.

15 лет — это уже возраст биологически активного человека. Ну как он мог это сделать? Так же, как и взрослый. Сергей Сосницкий, руководитель организации «Донцы»

Было изнасилование или нет? Официальная версия

Как стало известно V1.RU, следствие также установило, что в тот день 23-летняя сотрудница администрации с подругой еще с 15:00 и до позднего вечера праздновали в здании «Донцов». К ночи употребленная доза алкоголя стала для нее избыточной. Оценив состояние женщины, подруга решила отвести ее к себе домой — отоспаться.

Если придерживаться версии правоохранительных органов, то примерно в 21:50 находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения женщину подруга привела к своему дому. Именно там, у дома, совершенно случайно якобы и был встречен подросток-школьник, которого попросили помочь. Вместе с подругой они дотащили женщину до дома, а потом и до дивана, после чего оба ушли. Подросток — к себе домой, подруга — обратно в «Донцы». В дом она вернулась не раньше чем через три с лишним часа.

Чиновники местной администрации никаких комментариев по случаю в Иловле не давали Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











Руководитель «Донцов» Сергей Сосницкий вспоминает, что подруга сотрудницы пошла провожать ее домой, но потом она вернулась за оставленными вещами.

По версии правоохранительных органов, именно в те часы, что подруга сотрудницы администрации уходила в «Донцы», к ней в дом вернулся подросток, якобы польстившийся на бесчувственное женское тело. Как он попал в дом, где лежала женщина, не говорится, но никаких данных о взломе дверей или окон нет.

— Окончательно убедившись, что женщина находится в беспомощном состоянии, вызванном употреблением алкоголя, и лишена возможности понимать характер и значение совершаемых с ней действий, а также оказать ему сопротивление, поскольку никак не реагировала на его присутствие… — пересказывается сухим протокольным языком в документах версия правоохранительных органов. — Несовершеннолетний нарушил половую свободу, используя беспомощное состояние потерпевшей…

Что происходило в дальнейшем, неизвестно. По крайней мере, об этом не рассказывают ни следствие, ни сторона защиты. Ясно только одно: в ту же ночь женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, заявление почему-то было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях тем же 28 декабря. Школьник был задержан, а затем отправлен в СИЗО, как подозреваемый в совершении тяжкого преступления против личности.

В Волгоградском областном суде мальчику изменили меру пресечения на домашний арест Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«Это было по обоюдному согласию»

Как стало известно V1.RU, только в конце января Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу об изменении подростку меры пресечения на не связанную с заключением под стражу. Суд отправил мальчика под домашний арест, запретив ему выходить из дома, общаться с друзьями и родственниками, пользоваться интернетом и ходить в школу. Исключение сделано только для посещений учреждений здравоохранения в случае необходимости. По словам источника редакции, сам подросток до сих пор вину не признает. Говорит, что всё произошло добровольно, а инициатива больше исходила от женщины, чем от него.

«Подали встречное заявление о совращении несовершеннолетнего»

Как рассказал V1.RU источник редакции, знакомый с ситуацией, первый адвокат подростка по назначению написал заявление о совращении несовершеннолетнего. Он же просил суд изменить школьнику меру пресечения на домашний арест.

— Первый адвокат боролась за права и интересы несовершеннолетнего. Второй адвокат настроена не придавать общественной значимости этой ситуации, чтобы спустить всё втихую, якобы таким образом подросток сможет избежать реального наказания, — говорит источник. — Заявление со стороны мальчика было, оно зарегистрировано. Но отдельной проверке оно не подвергалось, а было приобщено к материалам уголовного дела. Если бы сторона мальчика первой подала заявление о совращении, то был бы другой разговор, обвиняемый и потерпевший поменялись бы ролями. То, что написано в их заявлении, должно найти фактическое подтверждение. Следователь, если не хочет особо разбираться во всех обстоятельствах, будет считать это заявление как некую линию защиты, придуманную обвиняемым и его адвокатом для оправдания.

Известный адвокат предположил, что девушка могла пойти на опережение Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Известный адвокат Виталий Григорьев сказал V1.RU, что уголовная ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера наступает с 14 лет. Поэтому то, что мальчика отправили в СИЗО, неудивительно.

— Если мы не вникаем в события, а разбираем со стороны законности избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, то это допустимо. Суду должны быть представлены сведения, свидетельствующие о том, что лицо намерено скрыться, негативно может воздействовать на потерпевшую или иных лиц, являвшихся очевидцами событий, скрыть или уничтожить следы преступления. Суд также обязан учитывать тяжесть преступления, возраст, иные сведения о лице, — объясняет адвокат. — Что касается написания заявления со стороны мальчика, то доводы должны быть проверены также тщательно. Нередко люди в состоянии алкогольного опьянения совершают поступки, о которых затем жалеют или попросту не помнят и восполняют память с чужих рассказов. Следственным органам нужно всё-таки доказать факт отсутствия добровольного согласия на половой акт до его совершения и наличие угрозы применения насилия или непосредственное его применение. Но если парень арестован, следовательно, девушка признана потерпевшей. Мера пресечения к ней может быть применена, если орган следствия придет к выводу о наличии в ее действиях состава преступления.

Потерпевшая может и оговорить лицо, чтобы обелить себя. Боязнь перед мужем, парнем… Действие на опережение, если она действительно склонила подростка к этому сама. Адвокат Виталий Григорьев

Со слов адвоката, потерпевшая могла просто пойти на опережение. Однако никто не исключает, что 15-летний подросток мог действительно изнасиловать ее.

Корреспонденты V1.RU пытались дозвониться и дописаться до детского омбудсмена Волгоградской области Евгения Ковшикова. Однако подполковник МВД в отставке не ответил ни на звонки, ни на сообщение. Вмешался ли он в ситуацию, чтобы защитить интересы подростка, неизвестно.