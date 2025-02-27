В Ярославле на парковке на крупном проспекте случилось массовое ДТП. Видео

27 февраля в Ярославле легковушка врезалась в несколько припаркованных машин. Как сообщают очевидцы в соцсетях, массовая авария случилась на Московском проспекте, в районе дома № 129.
— Массово протаранили авто! — указали в группе «Ярославль LIVE/Лайв (18+)».
— Утро на Московском, 129 у «Дикона» у владельцев авто началось не с кофе… — добавили в группе «Жесть Ярославль».
По уточненным данным полиции, участниками аварии стали четыре авто. Речь идет о «Рено», «Форде», «Ладе» и «Хендае».
— Предварительно, без пострадавших. На месте работают сотрудники ГАИ, — уточнили нашему порталу в управлении МВД России по Ярославской области.
Дорога в районе аварии оказалась усыпана осколками.