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Происшествия В Ярославле на парковке на крупном проспекте случилось массовое ДТП. Видео

В Ярославле на парковке на крупном проспекте случилось массовое ДТП. Видео

Публикуем кадры с места аварии

1 725
10 комментариев
В Ярославле легковушка протаранила несколько машин | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramВ Ярославле легковушка протаранила несколько машин | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

В Ярославле легковушка протаранила несколько машин

Источник:

27 февраля в Ярославле легковушка врезалась в несколько припаркованных машин. Как сообщают очевидцы в соцсетях, массовая авария случилась на Московском проспекте, в районе дома № 129.

— Массово протаранили авто! — указали в группе «Ярославль LIVE/Лайв (18+)».

— Утро на Московском, 129 у «Дикона» у владельцев авто началось не с кофе… — добавили в группе «Жесть Ярославль».

По данным полиции, пострадали четыре авто | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramПо данным полиции, пострадали четыре авто | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramОбстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram
Неподалеку от парковки стояла разбитая легковушка «Рено» | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramНеподалеку от парковки стояла разбитая легковушка «Рено» | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram
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Дорога в районе ДТП усыпана осколками и разбитыми фарами | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramДорога в районе ДТП усыпана осколками и разбитыми фарами | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

Кадры с места массового ДТП на Московском проспекте

Источник:

По уточненным данным полиции, участниками аварии стали четыре авто. Речь идет о «Рено», «Форде», «Ладе» и «Хендае».

— Предварительно, без пострадавших. На месте работают сотрудники ГАИ, — уточнили нашему порталу в управлении МВД России по Ярославской области.

Дорога в районе аварии оказалась усыпана осколками.

Если вы стали очевидцем ДТП, присылайте фото и видео в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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Массовое ДТП Авария Протаранил Авто ГАИ
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Комментарии
10
Гость
2 часа
Где видео с камер наблюдения ? Ярославль в 17 веке что ли живет ? там полюбому они есть . Так же как и на проспекте Фрунзе когда сбили людей тойота камри , скрутили номера и замяли дело .
Гость
2 часа
А почему массово припаркованы не по правилам? Где ГИБДД? Почему не штрафуют таких парковщиков?
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